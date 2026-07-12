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Alarma en Atlanta por el partido de Argentina contra Inglaterra: preparan un fuerte operativo policial

Las autoridades reforzarán los controles dentro y fuera del estadio para evitar enfrentamientos en las tribunas como consecuencia de la histórica rivalidad entre ambos equipos

12 de julio 2026 · 18:18hs
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Alarma en Atlanta por el partido de Argentina contra Inglaterra: preparan un fuerte operativo policial

La confirmación del cruce de semifinales entre la selección argentina e Inglaterra encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos. El Departamento de Policía de Atlanta (APD) se encuentra ante un escenario de extrema complejidad logística y operativa para el trascendental encuentro de este miércoles por la noche.

Las autoridades norteamericanas, habituadas a la dinámica previsible y familiar de los espectáculos de la NFL, admiten que están frente a un desafío inédito debido a una rivalidad histórica que trasciende por completo lo deportivo.

La combinación de factores geopolíticos, el folclore característico de ambas hinchadas y la masiva afluencia de público perfilan el partido como una potencial pesadilla de infraestructura si no se aplican controles preventivos rigurosos.

El peligro de la “tribuna mixta”

El principal dolor de cabeza para los encargados de la seguridad radica en la normativa estándar que aplica la FIFA para la asignación de localidades en esta instancia del torneo. A diferencia del fútbol europeo o Liga Profesional, donde las parcialidades se separan rígidamente mediante pulmones humanos, vallados e ingresos diferenciados, el sistema de venta oficial del Mundial fomenta una distribución mayoritariamente mixta dentro del recinto.

Salvo por los bloques específicos asignados a cada asociación en los extremos opuestos del estadio (detrás de los arcos), se prevé una división equitativa del 50% entre hinchas argentinos y británicos a lo largo de todas las tribunas laterales, informó el medio inglés Daily Mail. Esto diluye por completo las fronteras de contención habituales para eventos catalogados de alto riesgo.

La necesidad de un despliegue riguroso quedó en evidencia tras la viralización de varios videos en las últimas horas. En las redes sociales ya se reportaron altercados menores en las inmediaciones del estadio y peleas puntuales en bares de la ciudad entre simpatizantes de ambas nacionalidades. En uno de ellos, se observa a un fanático inglés intercambiando golpes de puño con tres hombres que vestían camisetas argentinas.

Según informó Daily Mail, los mandos policiales de Atlanta están al tanto de los antecedentes históricos que confrontan a ambos países. El planeamiento estratégico de las fuerzas de seguridad contempla de manera explícita el impacto de la Guerra de las Malvinas de 1982, así como también la carga simbólica de la mítica “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona en el Mundial de México 1986. Incluso, el persistente cancionero argentino también está en el foco del personal de seguridad.

El flujo migratorio interno dentro de los Estados Unidos le añade una presión extra al operativo. Se aguarda un desplazamiento masivo de la enorme diáspora argentina asentada en el estado de Florida y otras regiones del país, estimando que miles de fanáticos viajarán a Atlanta en las próximas horas con el único objetivo de armar el clima de partido, incluso sin contar con entradas válidas para ingresar al Mercedes-Benz Stadium.

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