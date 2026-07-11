Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis

El gobierno de Santa Fe confirmó una inversión que permitirá ampliar la cobertura de pacientes de la red pública municipal y provincial

El laboratorio del Ilar provee a efectores de la ciudad y de Venado Tuerto.

La provincia confirmó este jueves que financiará una serie de mejoras en el laboratorio del Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado de Rosario (Ilar) . El proyecto contempla una inversión de $ 40.000.000 para la producción de prótesis y órtesis , así como la formación de profesionales especializados.

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe firmó un conveniod e cooperación con la entidad, la Municipalidad y la Universidad del Gran Rosario (UGR) . Así se garantiza la compra de materias primas e insumos destinados a la fabricación de equipamiento ortoprotésico .

La iniciativa permitirá potenciar la respuesta ante la demanda de las personas que requieren asistencia en Rosario y Venado Tuerto . En particular, las autoridades pretenden asegurar el acceso a dispositivos esenciales para procesos de rehabilitación , promoviendo una mejor calidad de vida y mayor autonomía para quienes los requieren.

La subsecretaria de Personas con Discapacidad de la provincia, Florencia Ottolini , explicó: " Detrás de cada prótesis o de cada órtesis hay una persona que recupera autonomía, independencia y oportunidades para desarrollar su proyecto de vida". Además, destacó que el convenio "no sólo incrementa la capacidad de producción mediante la incorporación de insumos, sino que también apuesta a la formación de nuevos profesionales y a la transferencia de conocimientos". Finalmente, afirmó: "Es una inversión que fortalece el presente del sistema de salud pública y proyecta su crecimiento hacia el futuro”.

Además del fortalecimiento del laboratorio, el acuerdo permitirá implementar el Programa de Formación Académica-Asistencial de la UGR, que contempla propuestas de grado y posgrado en ortesis y prótesis. Esta iniciativa incluye cursos, seminarios, actividades de capacitación continua, cooperación y asistencia técnica para instituciones vinculadas al sector.

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Actualmente, el Laboratorio de Prótesis y Ortesis del Ilar produce equipamiento ortoprotésico de diversa complejidad. La lista abarca prótesis para personas con amputaciones de miembros inferiores, ortesis termoplásticas, corsets TLSO y otros dispositivos destinados a la rehabilitación.

El espacio cuenta con 48 equipos especializados, entre los que se destacan hornos termoplásticos, tornos, máquinas de coser industriales, bombas de vacío y equipos de alineación láser. Esta tecnología permite brindar respuestas de calidad a las necesidades de la población.

Actualmente, la cobertura territorial del laboratorio alcanza a los nodos sanitarios Rosario y Venado Tuerto. El área se conecta dentro de una red pública provincial y municipal para garantizar el acceso a equipamiento ortoprotésico en toda la región.