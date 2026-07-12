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El precio de los departamentos en Rosario subió 9% en un año: el valor del metro cuadrado por barrio

El Centro sigue siendo la zona más cara de la ciudad, mientras que Alberdi encabezó las subas interanuales. El relevamiento también mostró fuertes diferencias entre el norte, el oeste y el sur rosarino.

12 de julio 2026 · 14:39hs
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El precio de los departamentos en Rosario subió 9% en un año: el valor del metro cuadrado por barrio

Silvina Salinas

El mercado inmobiliario de Rosario volvió a mostrar en junio una fuerte dispersión de precios según zona, tipo de propiedad y operación. Mientras los departamentos en venta acumularon una suba interanual en dólares del 9%, los alquileres mantuvieron la tendencia alcista y registraron aumentos en pesos de hasta 36,4% en departamentos y 34,9% en casas, según el último relevamiento elaborado por la Universidad de San Andrés.

El informe, correspondiente a junio de 2026, confirma que el Centro sigue siendo la zona más cara para comprar departamentos en Rosario, con un valor mediano de u$s2.000 por metro cuadrado. También es el sector que concentra mayor interés de los usuarios tanto para compra como para alquiler. Detrás aparecen Rosario Norte, con u$s1.746 por metro cuadrado; Rosario Oeste, con u$s1.167; y Rosario Sur, con u$s952, el valor más bajo entre las zonas relevadas.

La brecha entre el Centro y el Sur es significativa: comprar un departamento en la zona céntrica cuesta más del doble por metro cuadrado que hacerlo en el sur de la ciudad. Esa diferencia se sostiene también en las casas, aunque con valores más bajos que en el segmento de departamentos.

Barrio por barrio, cuánto sale un inmueble

En el caso de los departamentos en venta, el valor mediano del metro cuadrado en dólares subió 0,7% respecto de mayo y acumuló un incremento interanual del 9%. A nivel zonal, Rosario Centro registró una suba anual del 7,7%, mientras que Rosario Norte avanzó 4%. En cambio, Rosario Oeste y Rosario Sur mostraron bajas en la comparación contra junio de 2025.

El mayor aumento de precio por barrio se detectó en Alberdi, donde los departamentos en venta treparon 14,1% interanual. Ese dato marca una diferencia respecto de la evolución general por zonas y muestra que, aun dentro de un mismo mercado, algunos barrios mantienen una dinámica propia de valorización.

En el mapa de precios de departamentos, el Centro lidera con u$s2.000 por metro cuadrado, tras una suba mensual del 0,5% y un aumento interanual del 7,7%. Rosario Norte se ubicó en u$s1.746, con una mejora mensual del 0,3% y una variación anual positiva del 4%. En Rosario Oeste, el metro cuadrado quedó en u$s1.167, con una caída mensual del 2,7% y una baja interanual del 7,6%. Rosario Sur cerró con una mediana de u$s952, pese a una suba mensual del 2,4%, y acumuló una caída anual del 10%.

La diferencia también aparece al mirar los departamentos por cantidad de ambientes. En el Centro, los monoambientes cotizan alrededor de u$s2.015 por metro cuadrado, las unidades de dos o tres ambientes se ubican en u$s1.741 y las de cuatro ambientes o más alcanzan los u$s2.223 por metro cuadrado. En Rosario Norte, los monoambientes registran una mediana de u$s1.806 y los departamentos de dos o tres ambientes se ubican en u$s1.796 por metro cuadrado.

El mercado de venta de casas tuvo un comportamiento distinto. A diferencia de los departamentos, el precio por metro cuadrado mostró una leve baja mensual del 0,3% y una caída interanual del 2,6%. La disminución más fuerte se observó en Rosario Sur, donde los valores retrocedieron 4,7% en el último año. En contrapartida, Funes se destacó dentro del Gran Rosario con una suba interanual del 15,1%.

Entre las casas en venta, Rosario Centro volvió a mostrar los valores más altos, con una mediana de u$s1.250 por metro cuadrado. Esa zona registró un aumento mensual del 3,3% y una suba interanual del 5,5%. Rosario Norte quedó en u$s1.118 por metro cuadrado, sin cambios respecto de mayo y con una baja anual del 2,2%. Rosario Oeste marcó u$s716 por metro cuadrado, sin variación mensual y con una suba interanual del 9,9%. Rosario Sur presentó el valor más bajo: u$s646 por metro cuadrado, con una caída mensual del 2% y una baja anual del 4,7%.

La evolución de los precios de los alquileres

El capítulo de alquileres es el que muestra los saltos más fuertes. En junio, el precio mediano de los departamentos en alquiler subió 2,9% respecto de mayo y acumuló un aumento interanual del 36,4% en pesos corrientes. La zona Centro replicó la misma variación mensual, con un incremento del 2,9%.

La serie histórica muestra una suba sostenida desde comienzos de 2024. Según el relevamiento, el alquiler de departamentos pasó de valores cercanos a los $4.063 por metro cuadrado a principios de 2024 a $9.474 por metro cuadrado en junio de 2026. El dato confirma una tendencia alcista persistente, aunque el ritmo mensual de junio fue más moderado que el observado en las casas.

En ese segmento, el aumento fue mucho más brusco. Los alquileres de casas subieron 11,3% en apenas un mes y acumularon una variación interanual del 34,9%. El precio por metro cuadrado pasó de niveles cercanos a $2.297 a comienzos de 2024 a más de $4.500 a mediados de 2025, hasta alcanzar los $6.172 por metro cuadrado en junio de 2026.

La oferta de viviendas en alquiler

El informe también permite ver cómo se distribuye la oferta según cada zona. En el mercado de venta, el Centro está dominado por los departamentos, que representan el 91% de los avisos activos, frente al 9% de casas. En cambio, en Rosario Norte y Rosario Oeste predominan las casas, con el 60% y el 61% de la oferta, respectivamente.

En alquiler, la concentración de departamentos en el Centro es todavía mayor: representan el 95% de los avisos activos. En Rosario Sur, los departamentos explican el 74% de la oferta de alquiler, mientras que en Rosario Oeste la totalidad de los avisos registrados corresponde a casas.

La demanda replica en buena medida esa composición. En venta, el Centro concentra el interés en departamentos, con el 94% de las visitas. En Rosario Oeste, en cambio, el 100% de las visitas se dirige a casas. En Rosario Norte y Rosario Sur, la preferencia por casas representa el 72% y el 70% de las visitas, respectivamente.

En alquiler ocurre algo similar. El Centro recibe el 94% de las visitas en departamentos, mientras que Rosario Oeste se orienta completamente a casas. En las zonas Norte y Sur, las casas concentran el 72% y el 70% de las visitas.

El centro, el principal polo inmobiliario

El ranking de barrios más consultados también confirma el peso del Centro como principal polo inmobiliario. En operaciones de venta, la zona más visitada fue Centro, seguida por Roldán, Abasto, Fisherton y Lourdes. Para alquiler, el primer lugar también fue para Centro, seguido por Martin, Abasto, Alberto Olmedo y Lourdes.

De esta manera, el mapa inmobiliario rosarino exhibe dos movimientos simultáneos. Por un lado, los departamentos en venta siguen aumentando, especialmente en zonas consolidadas y barrios con alta demanda. Por otro, las casas muestran una baja general en la ciudad, aunque con excepciones fuertes en el Gran Rosario, como Funes.

En alquileres, en cambio, la tendencia es más homogénea: tanto departamentos como casas registran subas interanuales superiores al 34% en pesos corrientes. El dato más llamativo de junio fue el salto mensual de las casas, que aumentaron 11,3% en un solo mes.

El relevamiento de Mercado Libre Inmuebles y la Universidad de San Andrés se elabora mensualmente a partir de las publicaciones activas en la plataforma. Su objetivo es ofrecer información estadística sobre precios, oferta, demanda y evolución del mercado inmobiliario local.

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