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Rosarina de Fútbol: se realizaron los sorteos en las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

En la A habrá dos clásicos importantes, Central y Newell’s jugarán en la 7ª fecha en Baigorria y en el Viaducto, Adiur ante Morning lo harán en la 3ª. También se sorteó el fútbol femenino en la A y B

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

8 de julio 2026 · 21:31hs
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Asociación Rosarina de Fútbol: En el salón principal se realizaron los sorteos de las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B 

Asociación Rosarina de Fútbol: En el salón principal se realizaron los sorteos de las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B  
Provincial. El equipo Rojo fue el mejor equipo en la fase regular seguido por Newells y Rosario Central 

Provincial. El equipo Rojo fue el mejor equipo en la fase regular seguido por Newell's y Rosario Central 
Fútbol Femenino. También se realizaron los sorteos en las zonas Campeonato y Permanencia de primera A y B.

Fútbol Femenino. También se realizaron los sorteos en las zonas Campeonato y Permanencia de primera A y B.
Río Negro: El equipo de barrio Belgrano fue el mejor en la fase regular en la Primera B. Ahora buscará el ascenso a l círculo superior. En la primera fecha visitará a Defensores Unidos. 

Río Negro: El equipo de barrio Belgrano fue el mejor en la fase regular en la Primera B. Ahora buscará el ascenso a l círculo superior. En la primera fecha visitará a Defensores Unidos. 

En el salón principal de la Asociación Rosarina de Fútbol, este miércoles se realizaron los sorteos de las zonas Campeonato y Permanencia que se disputarán a partir del sábado 18 de Julio en los principales torneos de primera A y B.

En el segundo semestre volverán a enfrentarse Rosario Central y Newell’s en dos partidos, ya por el título 2026. El primero, por la zona Campeonato, se jugará en la 7ª fecha en la ciudad deportiva y la revancha será por la 14ª fecha en el predio de Bella Vista.

También se jugará el clásico del Viaducto entre Adiur y Morning, por la 3ª fecha en cancha del naranja. La zona Permanencia tendrá en la primera fecha el clásico barrial entre El Torito y Banco, y se jugará en el la cancha del Naranja.

>>Leer más: Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial: días y horarios de los partidos

Provincial. El equipo Rojo fue el mejor equipo en la fase regular seguido por Newell's y Rosario Central

Provincial. El equipo Rojo fue el mejor equipo en la fase regular seguido por Newell's y Rosario Central

Torneo de Primera A

La primera fecha en la zona Campeonato será: Provincial vs. Unión de Alvarez, Adiur vs. Pablo VI, Aguirre vs. Central y Newell’s vs. Morning Star.

Por su parte, en la zona Permanencia, el ganador clasificará a la zona Campeonato del 2027 y los últimos clubes descenderán de categoría. En la zona Permanencia así quedó la primera fecha: Tiro Federal vs. San Telmo, Mitre vs. Oriental, El Torito vs. Banco y Central Córdoba vs. V. G. Gálvez.

Río Negro: El equipo de barrio Belgrano fue el mejor en la fase regular en la Primera B. Ahora buscará el ascenso a l círculo superior. En la primera fecha visitará a Defensores Unidos.

Río Negro: El equipo de barrio Belgrano fue el mejor en la fase regular en la Primera B. Ahora buscará el ascenso a l círculo superior. En la primera fecha visitará a Defensores Unidos.

Torneo de Primera B

Los dos primeros jugarán en primera A del 2027. La primera fecha en la zona Campeonato: Social Lux vs. Bancario, Def. de Funes vs. Tiro Suizo, C. G. Rosario vs. Leones y Def. Unidos vs. Río Negro.

El clásico de barrio Ludueña entre Defensores Unidos y Social Lux se jugará en la 2ª fecha en la cancha del Rojo en Humberto Primo e Iguazú

Zona Permanencia: General Paz vs. Renato Cesarini, 7 de Setiembre vs. Fisherton, Arijón vs. 1º de Mayo y Botafogo vs. Alianza Sport. Los dos últimos descienden a la C.

Fútbol Femenino. También se realizaron los sorteos en las zonas Campeonato y Permanencia de primera A y B.

Fútbol Femenino. También se realizaron los sorteos en las zonas Campeonato y Permanencia de primera A y B.

Sorteos en el fútbol femenino

A su vez también se sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en los torneos de Primera A y B.

Torneo de Primera A

Zona Campeonato A: Leones vs. Social Lux, Mitre vs. Adiur, Rosario Central vs. El Torito y Newell's vs. Morning.

Zona Permanencia: Alianza Sport vs. Aguirre, Tiro Federal vs. Argentino, Oriental vs. Gálvez y Unión Americana vs. C. G. Rosario.

Torneo de Primera B

Zona Campeonato: General Paz vs. Banco, San Telmo vs. Pablo VI, Tiro Suizo vs. Sarmiento y Botafogo vs. Provincial.

Zona Permanencia: Lamadrid vs. Central Córdoba, San José Olympia, María Reina vs. Defensores de Funes y Defensores Unidos vs. Bancario.

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