Falleció el histórico periodista Rodolfo Pousá

Se desempeñó en redacciones y en la televisión abierta durante décadas, además de dirigir la agencia Télam en dos ocasiones

El reconocido periodista Rodolfo Pousá falleció este viernes a los 82 años . Construyó una extensa trayectoria en medios argentinos, con un recorrido que lo llevó desde las redacciones y la televisión abierta hasta la conducción de la desaparecida agencia Télam .

Su carrera arrancó en el servicio informativo de Canal 9 en 1971, pero fue su paso por Telenoche , conducido ya por Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti, el impulso que lo catapultó a la fama.

En Telenoche, Pousá se desempeñó como columnista y analista político y en cada emisión analizaba el escenario nacional, las principales decisiones del gobierno y el pulso de la agenda parlamentaria, en una etapa en la que el noticiero se consolidó como uno de los de mayor audiencia de la televisión argentina.

El comunicador, reconocido por su estilo sobrio y formal , forjó una carrera de casi cinco décadas , sin haber ocultado su férrea militancia en la Unión Cívica Radical (UCR) .

Cambio de rol

Con el paso de los años, Pousá orientó su carrera hacia la gestión periodística. Tras su paso por Canal 13, se desempeñó en América TV, donde recaló en 1983 por casi diez años para asumir la gerencia de noticias.

Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, tuvo su primera etapa al mando de la agencia Télam, que volvió a presidir desde 2015 hasta 2019.

En esa instancia, impulsó una reorganización estructural del organismo que terminó marcada por más de 300 despidos que se llevaron a cabo en un prolongado conflicto gremial.

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Durante esa etapa, promovió auditorías internas y presentó denuncias judiciales por presuntas irregularidades detectadas en la gestión anterior. Varias de esas presentaciones fueron investigadas, aunque no todas derivaron en condenas firmes. Algunas causas se archivaron y otras avanzaron parcialmente.

Además de su trabajo en medios, participó en ámbitos vinculados a la formación profesional y al debate sobre la actividad periodística, como la Academia Nacional de Periodismo.