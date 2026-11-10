La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La AFA confirmó la agenda del equipo de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre, con un plantel conformado por nuevos nombres y varias ausencias de peso

La selección argentina comenzó este martes su preparación para la doble fecha FIFA de noviembre , en la que enfrentará a Uruguay y Costa Rica. Después de recibir a los primeros futbolistas en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el equipo de Lionel Scaloni comenzó su primera práctica a puertas cerradas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el cronograma de actividades del plantel, donde el próximo entrenamiento será el miércoles 11 a partir de las 17. En esa oportunidad, los primeros 15 minutos estarán abiertos para la prensa.

El jueves 12, también desde las 17, el equipo realizará la última práctica antes del encuentro frente a Uruguay. El entrenamiento será a puertas cerradas y, durante esa jornada, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa .

El plantel comenzó a reunirse el lunes, cuando varios futbolistas llegaron al país y se incorporaron a las actividades en el complejo de la AFA, en el marco de la primera convocatoria desde el retiro de Lionel Messi de la camiseta albiceleste.

#SelecciónMayor ¡Buenos días para la banda! https://t.co/jdOkjDvclD — Selección Argentina (@Argentina) November 10, 2026

>> Leer más: Primera lista sin Messi: los convocados de Scaloni para la selección argentina

Cuándo juega la selección argentina

El equipo de Scaloni tendrá dos compromisos durante la fecha FIFA de noviembre. El primero será ante Uruguay este viernes 13 de noviembre a las 20 en La Bombonera. Después de ese encuentro, la delegación viajará a Córdoba para disputar el segundo amistoso.

El partido ante Costa Rica se jugará el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes. La organización todavía debe confirmar el horario del encuentro.

La doble fecha FIFA también representa una oportunidad para que Scaloni pruebe alternativas y evalúe variantes en el equipo nacional.

Entre las novedades de la convocatoria aparece la primera citación del juvenil Aaron Anselmino. En contrapartida, el entrenador deberá afrontar varias ausencias, tales como las de Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez, quienes quedaron fuera de la convocatoria por lesiones, mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron incluidos por decisión del cuerpo técnico. A esas bajas se suman las ausencias por suspensión de Nahuel Molina y Leandro Paredes.

Con este panorama, Scaloni aprovechará los dos amistosos para observar nuevas alternativas y ajustar el funcionamiento del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.