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Lionel Messi brilló con Inter Miami, marcó un gol y quedó a tiro de los mil

El capitán de las Garzas fue determinante en la victoria por 2 a 1 frente a New England Revolution. Asistió en el primer tanto y después marcó el del triunfo

2 de noviembre 2026 · 08:31hs
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Lionel Messi volvió a sobresalir en Inter Miami y marcó un tanto.

Lionel Messi volvió a sobresalir en Inter Miami y marcó un tanto.

Lionel Messi volvió a ser el protagonista de una noche decisiva en la MLS. En un partido que se presentó complicado para Inter Miami, el rosarino aportó un gol y una asistencia para revertir el resultado y conseguir un triunfo por 2-1 ante New England Revolution. Y con esta conquista sigue en camino hacia la marca histórica de los mil goles en su carrera.

Las Garzas comenzaron el encuentro en desventaja luego del tanto de Dániel Gazdag a los siete minutos del segundo tiempo. Sin embargo, la reacción llegó de la mano de su principal figura: a los 24, Messi participó en la igualdad con una asistencia de cabeza para Germán Berterame.

Cuando el empate parecía encaminado, el capitán argentino volvió a marcar diferencias. A los 38 minutos del complemento, construyó una acción individual que terminó con un remate preciso para establecer el 2-1 definitivo y asegurar los tres puntos para el conjunto de Miami.

>>Leer más: Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick: a cuántos goles quedó de alcanzar los mil

La actuación volvió a reflejar la influencia del campeón del mundo en el equipo dirigido por Cristian González, tanto en la generación de juego como en la definición.

A 63 goles de los mil gritos

El nuevo tanto también tuvo un significado especial en los registros individuales del argentino. Con su conquista frente a New England, Messi llegó a los 937 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a 63 de alcanzar los 1.000.

>>Leer más: Messi en la Libertadores: "Depende del presidente y necesitamos que Newell's clasifique"

Además, el rosarino continúa al frente de la tabla de goleadores de la MLS, con 26 tantos. Detrás aparece el delantero Petar Musa, con 22.

En la clasificación de la Conferencia Este, Inter Miami alcanzó las 59 unidades y se consolidó en el segundo puesto, por delante de New England, que quedó con 58. Nashville continúa como líder, con 74 puntos.

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