Primera lista sin Messi: los convocados de Scaloni para la selección argentina

El entrenador albiceleste confirmó la lista de jugadores que enfrentarán a Uruguay y Costa Rica en el país, con algunas sorpresas y regresos

Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de la selección argentina para noviembre.

Lionel Scaloni presentó la primera lista de convocados de la selección argentina luego de la despedida de Lionel Messi , la cual incluye algunas sorpresas y retornos para los amistosos que tendrá la Albiceleste en unos días, ante Uruguay en La Bombonera y frente a Costa Rica en Córdoba .

Además de la ausencia anunciada del capitán rosarino, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco fueron convocados para esta fecha Fifa de noviembre. Cabe aclarar que en octubre pasado, ambos jugadores solamente se incorporaron al equipo para la despedida del 10 ante Benín.

Si bien el nuevo proceso sin Messi ya comenzó en octubre, con los dos primeros partidos ante Bolivia y Burkina Faso en los que el 10 no estuvo presente, el entrenador oriundo de Pujato tendrá otras dos pruebas importantes para comenzar a darle forma al nuevo equipo .

En primera instancia, Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando de Boca , mientras que el martes 17 recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , donde hace unas semanas goleó 4 a 0 frente a Bolivia.

Las novedades de Scaloni

Entre las novedades de Scaloni para esta convocatoria, sorprendió la aparición de Aaron Anselmino, defensor de Chelsea surgido de las inferiores del Xeneize, quien tendrá su primera aparición con la selección mayor.

Aaron Anselmino, jugador de Chelsea, fue convocado por primera vez a la selección.

A su vez, Mariano Troilo, jugador de Parma que se formó y debutó en primera división con Belgrano, recibió su segundo llamado y será otra de las alternativas para la defensa albiceleste, aunque todavía no sumó minutos de juego.

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Por otro lado, Gonzalo Montiel, de River, regresará al equipo tras algunas ausencias y competirá por un lugar en el lateral derecho junto a Agustín Giay, que atraviesa un gran momento futbolístico en Palmeiras.

Los convocados de la selección argentina