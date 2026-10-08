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La queja del DT de Benín: "Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi"

Gernot Rohr expresó su profundo malestar por los estrictos e inusuales controles de seguridad impuestos a su delegación tras finalizar el partido frente a la selección argentina

8 de octubre 2026 · 11:48hs
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La queja del DT de Benín: Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi

La queja del DT de Benín: Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina estuvo marcada por la emoción, los homenajes y el reconocimiento de los hinchas, presentes en el Monumental y los que lo vieron por TV. Pero esa jornada inolvidable también dejó un sabor amargo en la delegación de Benín, cuyo DT, Gernot Rohr, expresó su malestar por las dificultades que encontraron sus jugadores para acercarse al mejor jugador del mundo después del partido.

El seleccionado africano perdió por 3-0, pero consiguió sostener el cero durante más de 50 minutos frente a un rival que afrontaba una jornada histórica. Más allá del resultado, sus integrantes esperaban llevarse un recuerdo personal de una experiencia que difícilmente se repita: compartir el campo de juego con uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Sin embargo, según relató Rohr en una entrevista con la radio francesa RMC, las restricciones impuestas por el personal de seguridad impidieron que sus dirigidos pudieran conseguir una fotografía con Messi, intercambiar camisetas o acercarse al túnel del estadio. "El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta. Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo", se quejó el entrenador.

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La queja de Gernot Rohr tras el partido entre Argentina y Benín

La molestia del técnico estuvo relacionada con lo que ocurrió una vez que terminó el juego. Los futbolistas de Benín habían llegado a Buenos Aires con la expectativa de participar de un encuentro especial, pero también con la ilusión de conseguir algún recuerdo de Messi.

La ilusión de conseguir una camiseta, una firma o una foto con Lionel habría significado mucho más que un objeto de colección. Se trataba de la posibilidad de conservar un recuerdo de una jornada histórica y de un jugador admirado en todo el mundo.

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De acuerdo con el relato de Rohr, los intentos por concretar esos intercambios no tuvieron éxito debido al operativo de seguridad que se desplegó en el Monumental: "Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil", explicó el conductor.

La obtención de la firma de Messi gracias a Scaloni

A pesar de las dificultades que describió, el DT de Benín sí pudo llevarse un recuerdo personal del capitán argentino. Para conseguirlo, necesitó la colaboración de Lionel Scaloni, quien facilitó que Messi firmara una camiseta que Rohr conservaba desde hacía varios años. El DT había guardado esa prenda desde el Mundial de Rusia 2018, cuando dirigía a Nigeria y tuvo la oportunidad de enfrentarse a la Argentina.

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En aquella competencia, el seleccionado africano compartió grupo con el equipo de Messi, por lo que la camiseta tenía un valor especial para el técnico. "Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto", contó Rohr al explicar cómo consiguió finalmente el autógrafo. Ese gesto le permitió cerrar la experiencia con un recuerdo que no todos sus futbolistas pudieron obtener.

La situación, sin embargo, no modificó su crítica al operativo que impidió otros acercamientos después del partido. Más allá del reclamo, también destacó la importancia deportiva y simbólica de haber participado en la despedida del 10.

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