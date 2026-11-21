Boca juega este sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, y en Argentina no sólo los hinchas xeneizes estarán pendientes de ese partido: si consigue el título, el equipo de la Ribera podría beneficiar a otros equipos del país.

El primero de ellos sería Argentinos Juniors, que terminó tercero en la tabla anual y quedó en zona de repechaje de la Copa Libertadores. Si Boca conquista la Sudamericana, el Bicho quedará en zona de clasificación directa al máximo certamen internacional.

En ese escenario, Independiente Rivadavia (terminó cuarto y quedó en zona de Copa Sudamericana) subiría un escalón y se clasificaría al repechaje de la Libertadores.

Estudiantes y Platense, expectantes

El efecto dominó llegaría hasta Estudiantes de La Plata, que se quedó a las puertas de entrar a la Sudamericana y se clasificará automáticamente si Boca sale campeón en Barranquilla. Claro que el Pincha tiene una chance mucho más clara, ya que el sábado 28 jugará la final de la Libertadores y, si gana, entrará a ese certamen en 2027.

Si Boca y Estudiantes conquistan ambos títulos a nivel internacional, el que se beneficiará es Barracas Central, que quedó detrás del conjunto platense en la tabla anual y con ese escenario volvería a entrar a la Sudamericana por segundo año consecutivo.

Platense también quedará clasificado a la Copa Libertadores automáticamente si Boca derrota al Mineiro y conquista la Sudamericana. El "Calamar", que no quedó cerca de nada a nivel puntos, es uno de los finalistas de la Copa Argentina y, si el xeneize gana esta tarde, se quedará con el cupo que se le otorga al campeón de dicha competencia.

Las chances de Independiente y Gimnasia

Independiente y Gimnasia Esgrima La Plata también podrían sacar provecho si Boca grita campeón, pero necesitarán que se combinen otros resultados. El Rojo se ubica 13° en la tabla anual, donde comparte puntos con Defensa y Justicia pero le gana en materia de fair play. De esta manera, si el club de la Ribera se queda con el trofeo esta tarde, Estudiantes gana la Libertadores y alguno de los equipos que están por encima en la anual conquista el Clausura, el equipo de Avellaneda entrará a la Sudamericana.

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Gimnasia, en cambio, que ya está quinto anual y por ahora jugará la Sudamericana, sacará provecho si Boca gana y algunos de los equipos de arriba se queda con el Clausura, porque iría al repechaje de la Copa Libertadores.