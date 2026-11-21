El Xeneize venció por 2 a 0, con goles de Ascacíbar y Merentiel, y gritó campeón de una copa internacional tras 18 años

Jugó a lo campeón y la coronación fue merecida. Boca superó con autoridad a Atlético Mineiro , ganó por 2 a 0 la final y se consagró este sábado en la Copa Sudamericana, 18 años después de su último título internacional. Entre aquella conquista en la Recopa Sudamericana 2008 y la actual hubo un protagonista en común: Juan Román Riquelme , entonces figura adentro de la cancha y hoy presidente del club.

El nuevo título internacional conseguido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla fue el 23º en la historia de Boca. Y ya son tres ediciones de la Copa Sudamericana las que ganó (2004, 2005 y 2026).

SLa última la consiguió a dos semanas de ser campeón de la Liga 2026 (torneo anual argentino) y a días de jugar los octavos de final del torneo Clausura.

La última vez que el Xeneize había dado una vuelta olímpica en una competencia entre clubes de diferentes naciones fue en la Recopa Sudamericana 2008. Como campeón de la Libertadores 2007, enfrentó en la final a Arsenal, ganador de la Sudamericana 2007.

El conjunto xeneize le ganó la ida en Sarandí por 3 a 1, con goles de Martín Palermo, Rodrigo Palacio y Sebastián Battaglia, y empataron 2 a 2 en la Bombonera, con tantos de Palacio y Riquelme.

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El arranque de Boca en la final de este sábado por la Sudamericana fue apabullante. Se volcó al ataque con determinación. Tocó y aceleró con precisión. A los 3’, Villa sacó un centro que Everson fue a embolsar y se le escapó. Merentiel solo la tenía que empujar, pero le quedó alta y estrelló el tiro en el travesaño.

Un ataque avasallante

El predominio del conjunto de Rodolfo Arruabarrena fue absoluto. Con una presión alta, borró de la cancha a Atlético Mineiro. Por los extremos, el Xeneize le ganó las espaldas a los laterales rivales. Sebastián Villa fue imparable y Leandro Lozano no se quedó atrás.

A los 15’, Lautaro Blanco la puso en el área y Aranda remató. Hubo un rebote y Santiago Ascacíbar no dudó: pateó de una al primer palo para un gol que a esa altura era merecido.

Ascacíbar grita eufórico su gol y Di Lollo también celebra. AP

Boca dio una exhibición de manejo, toque y movilidad. Siguió insistiendo, sin que Mineiro reaccionara. Merodeó el arco brasileño. Di Lollo cabeceó, tras un tiro de esquina de Blanco, y Everson desvió con gran esfuerzo.

Antes del descanso, Delgado habilitó de manera formidable, a espaldas de los zagueros del Mineiro, a Merentiel. El delantero escapó, pero se demoró en la definición y su tiro fue rechazado.

Villa siguió haciendo de las suyas

Angelo Preciado entró en Mineiro para jugar el segundo tiempo por Natanael, que vivió una pesadilla con Villa. Pero no sirvió de nada. A los 47’, en su primera intervención, Villa lo superó con facilidad y Merentiel empujó el centro para convertir el 2 a 0.

Boca sacó el pie del acelerador y Mineiro intentó algo más. Se acercó con un cabezazo de Bernard que se fue apenas y otro de Vitao que contuvo Alvaro Montero.

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A pesar de que el equipo de Arruabarrena ya no tuvo tantas llegadas, Enner Valencia dispuso de una gran oportunidad, pero Everson le tapó el mano a mano.

La superioridad de Boca fue abrumadora y el título representó el mejor premio para un equipo que Arruabarrena logró amalgamar entre jugadores de trayectoria y jóvenes de grandes condiciones. Un gran acierto del técnico.