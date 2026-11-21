Se enfrentan por la última fecha de la fase de grupos Nations Championship de rugby. Argentina ganó allí en 2007 y 2014. Contepomi mete siete cambios

Rugby. En la ventana de noviembre Los Pumas perdieron con Irlanda y vencieron a Italia, conducida por el argentino y ex-Puma Gonzalo Quesada.

Los Pumas intentarán dar la sorpresa en el Nations Championship de rugby cuando enfrenten este sábado a la poderosa Francia en el Stade France de París. El equipo argentino viene de obtener una victoria ajustada ante Italia, tras una fea derrota contra Irlanda en Dublin. El partido empezará a las 17.10 y se podrá ver a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Será la última fecha de la fase de grupos y quedarán definidos los finalistas del torneo. Francia (+80) lidera la tabla en el Hemisferio Norte con 21 puntos, seguido de Inglaterra (+134) e Irlanda (+57), con 20. Si vence a Los Pumas con punto bonus, se asegurará el primer lugar y estará en la gran final. En caso de ganar sin bonus, Inglaterra o Irlanda podrían alcanzarla si suman de a cinco.

En ese caso, la diferencia de puntos sería decisiva. En caso de que Francia no gane, necesita que ni Inglaterra ni Irlanda obtengan un empate o un triunfo. Si empata, con una derrota de sus perseguidores se asegurará el 1° lugar.

En el Hemisferio Sur la lucha se reduce a Nueva Zelanda (22 puntos y +66) y Sudáfrica (21 y +138). Los All Blacks se asegurarían el 1° puesto con una victoria con punto bonus, mientras que sin el bonus necesitarían ganar por +73 puntos para superar a los Springboks en la diferencia, siempre y cuando africanos también logren el bonus. Si Nueva Zelanda perdiera, necesitará que Sudáfrica no gane.

Contepomi realizará siete cambios

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, decidió hacer siete cambios en la formación titular respecto del último partido ante los italianos. En los forwards, Julián Montoya reemplazará a Bautista Bernasconi (lesionado). Además, Tomás Lavanini, Juan Martín González y Facundo Isa serán titulares por Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Joaquín Moro.

A su vez, Lucio Cinti e Ignacio Mendy jugarán por Justo Piccardo y Mateo Carreras, y Gerónimo Prisciantelli lo hará como fullback. Ante la salida de Rodrigo Isgró, Bautista Delguy pasará como wing. Entre los suplentes se destaca el ingreso Agustín Moyano como alternativa de medio scrum.

Francia viene de vencer a Sudáfrica

Francia viene de cortarle el invicto a Sudáfrica. El entrenador Fabien Galthié recupera al apertura Matthieu Jalibert, que formará la pareja de medios con Antoine Dupont. Las otras modificaciones serán en la tercera línea, con Esteban Capilla, Charles Ollivon y Anthony Jelonch por François Cros, Cameron Woki y Gregory Alldritt.

El Stade de France guarda buenos recuerdos para Los Pumas. Es que Argentina venció a Francia en dos de los cinco enfrentamientos que tuvieron en ese ecenario. La primera vez fue en el Mundial 2007, y la otra en noviembre de 2014. Las derrotas se dieron en 2006, 2021 y 2024.

Las formaciones

Francia: Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka, Sipili Falatea, Florian Verhaeghe, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues, Aaron Grangidier-Nkanang y Théo Attissogbe

Suplentes: Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Régis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Maxime Lucu y Emilien Gailleton.

Los Pumas: Boris Wenger, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo, Facundo Isa, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Gonzalo García y Rodrigo Isgró.