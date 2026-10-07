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El emotivo mensaje de Di María a Messi tras su despedida: "El mejor de todos los tiempos"

El rosarino acompañó al capitán en su último partido en el estadio Monumental y luego recordó los años que compartieron en la selección argentina

7 de octubre 2026 · 11:33hs
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El reencuentro de Messi y Di María en el estadio Monumental

El reencuentro de Messi y Di María en el estadio Monumental

Ángel Di María acompañó a Lionel Messi durante su despedida de la selección argentina y luego le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales. El rosarino estuvo junto al capitán en el Monumental, desde el vestuario y el banco de suplentes, y recordó el tiempo que compartieron con la camiseta albiceleste.

"Tuve el privilegio de haber nacido en tu generación. De poder haberte disfrutado tantos años de fútbol. Hoy cerras esa puerta que todos los argentinos nunca quisimos escuchar que ibas a cerrar", escribió Di María.

El delantero de Central puso en valor los logros de Messi con la selección: "Pero ese día llegó y hoy como todo argentino quiero decirte muchas muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. Por dejar nuestra bandera en lo más alto en el mundo entero".

Di María también recordó la relación que construyó con el futbolista del Inter Miami: "Tuve el privilegio de jugar durante 18 años a tu lado. De poder ser más que un compañero de fútbol, de poder compartir asados, equipo, selección y muchas cosas más".

En el cierre de su publicación, Di María volvió a agradecerle a Messi por el vínculo que construyeron: "Solo tengo palabras de agradecimiento hacia vos por todo ese cariño que siempre me diste. Nuestra bandera va a estar siempre en lo más alto gracias a vos. Te quiero mucho amigo. EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS".

El mensaje de Central para Messi

La presencia de Di María en el Monumental también generó una reacción de Central.

“Nuestro capitán, Ángel Di María, estuvo presente en el Monumental para acompañar a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina", publicó el club de Arroyito en sus redes sociales.

La institución también aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje al capitán argentino: "Gracias por tanto fútbol, Leo. Gracias por todo lo que nos hicieron vivir con la celeste y blanca".

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