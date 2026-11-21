Rosario tendrá este domingo una mejora en las condiciones meteorológicas tras la inestabilidad del sábado, con una jornada sin lluvias, cielo algo a parcialmente nublado y una temperatura máxima de 28°.
Se prevé una jornada sin lluvias, con una temperatura máxima que alcanzará los 28°. Las buenas condiciones se mantendrán el lunes feriado
Rosario tendrá este domingo una mejora en las condiciones meteorológicas tras la inestabilidad del sábado, con una jornada sin lluvias, cielo algo a parcialmente nublado y una temperatura máxima de 28°.
De acuerdo con los reportes meteorológicos basados en los partes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el segundo día del fin de semana largo presentará un marcado alivio respecto a la jornada sabatina, atravesada por avisos y alertas por tormentas.
En cuanto a las temperaturas, la mínima se ubicará en los 16° durante las primeras horas de la mañana y la máxima alcanzará los 28° por la tarde.
Se prevé cielo algo a parcialmente nublado, sin precipitaciones a la vista durante la jornada.
La tendencia estable se mantendrá hacia el feriado del lunes 23 de noviembre, con registros térmicos similares —entre 16°C y 28°C— y sin lluvias previstas.