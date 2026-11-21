El talentoso Di María se recuperó de la molestia en el aductor, lo mismo que el colombiano, que arrastraba dolencias. Un debut en el banco de Central

Central. Di María no jugó el último partido de la fase regular para llegar bien a los octavos. Hoy vuelve.

La lista de concentrados que el club publicó en la tarde-noche confirmó lo que se suponía y le dio tranquilidad a la masa auriazul. Es que se confirmó que Ángel Di María retorna tras la ausencia frente a Estudiantes de Río Cuarto y que Jaminton Campaz está bien también. Central pone todo su potencial para recibir a los mendocinos.

A su vez, debuta un juvenil, que no solo concentró por primera vez, sino que irá al banco, en vistas de que Jorge Almirón llevó 23 jugadores.

A Di María se lo observó de muy buen humor en las imágenes que filtró el club sobre el último entrenamiento de este sábado, antes del trascendental partido ante el Lobo mendocino. También a Campaz. Y al ser confirmados, no hay dudas tampoco de que serán titulares.

El que saldrá del equipo titular será Julián Fernández, ya que Campaz jugó casi todo el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto, donde fue reemplazo en adicional por Franco Cervi.

Concentrados Gimnasia (M) para los Octavos de Final del Torneo Clausura#VamosCanalla pic.twitter.com/R1jqNjONky — Rosario Central (@RosarioCentral) November 21, 2026

Jamiton Campaz en el once Canalla

Las molestias de Campaz aparecieron en la semana posterior, con una sobrecarga en el muslo izquierdo. Como no hay mal que por bien no venga, el colombiano no integró el plantel de la selección de Colombia que disputó la fecha FIFA, como pasó a la hora de jugar la final de la Supercopa Internacional, donde tampoco estuvo Vicente Pizarro. Esta vez los dos se quedaron y juegan esta tarde.

Solo 23 de Almirón

Como pasó en el último encuentro, Almirón concentró a los 23 jugadores que saltarán al campo de juego. No hay dudas de que el arquero titular será Jeremías Ledesma y el suplente Axel Werner.

En el lateral derecho, Emanuel Coronel irá de arranque y Elías Verón el posible sustitito. En la zaga central, si Sebastián Zaracho reemplaza al suspendido Gastón Avila, acompañará a Ignacio Ovando, y habrá tres alternativa:s Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Juan Giménez. Mientras que para el lateral izquierdo en el once estarán Agustín Sández y Alexis Soto espera.

El chico Lautaro Osorio al banco

Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro serán los volantes titulares. Los suplentes serán Franco Cervi, Santiago Segovia (autor del gol de la reserva, en el triunfo último ante Vélez por 1 a 0, que no le sirvió para clasificar porque ganó Gimnasia de Mendoza, de visitante de Argentinos Juniors) y la novedad absoluta: el chico Lautaro Osorio. El volante central juega en el quinta canalla y llamó mucho la atención de Almirón, que le da una gran oportunidad de ir al banco. El que le dejó su lugar es Marcelo Cabrera.

Mientras que adelante, lo dicho, Di María (entra en la lista por el suspendido Gastón Avila) y Campaz serán los delanteros por afuera y Enzo Copetti por adentro. Tomás Badaloni y Marco Ruben son las alternativas.