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Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Fue el segundo caso en menos de un mes en la zona. El otro episodio similar sucedió en el parque de las Colectividades

12 de mayo 2026 · 13:54hs
La conductora

La conductora, que recibió una multa millonaria, se desplazó por el paseo peatonal de los silos Davis.

Una conductora recibió una multa millonaria por parte del Tribunal de Faltas municipal luego de conducir por el paseo peatonal de los silos Davis, que baja hacia el sector del bar y del ingreso al Museo de Arte Contemporáneo (Macro).

El nuevo hecho ocurrió el primer fin de semana de mayo, cuando una conductora subió desde la avenida Illia por la rampa que baja hacia la explanada que da al ingreso al Macro y al bar de los silos Davis. El hecho fue grabado por peatones que circulaban por el lugar y captado por las cámaras de videovigilancia del municipio.

A raíz de la situación, desde la Municipalidad resolvieron aplicar una multa millonaria y la inhabilitación por seis meses de la licencia de conducir de la infractora.

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"La conductora se presentó a finales de la semana pasada y se le impuso una sanción de 2.040.000 pesos e inhabilitación (de la licencia de conducir) por seis meses", explicó a La Capital el titular de la Dirección de Tránsito de Rosario, Gustavo Adda.

Respecto a la sanción monetaria, añadió que la infractora se encuentra en una instancia en la que puede pedir la revisión de la multa para reconvertirla y, en vez de pagar, realizar trabajos comunitarios o hacer cursos, algo que está habilitado por el Código de Convivencia.

Segundo caso en menos de un mes

Tres semanas antes de este episodio, se vivió otra situación insólita en la costanera central, cuando un auto recorrió internamente el parque de las Colectividades desde España hasta Balcarce.

Desde la Municipalidad indicaron que el hecho ocurrió el lunes 13 de abril, minutos antes de las 9, y que la situación puso en riesgo a peatones además de que se vulneraron las normas básicas de tránsito.

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El auto circuló por la acera del parque de las Colectividades por aproximadamente 400 metros.

El auto circuló por la acera del parque de las Colectividades por aproximadamente 400 metros.

El secretario de Control municipal, Diego Herrera, indicó que la persona que manejó el auto por el parque de las Colectividades se trató de una conductora que “era una mujer adulta mayor” y que lo hacía sobre el sendero del espacio público “posiblemente desde calle España”.

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Al respecto, Adda precisó que la familia de la conductora se presentó ante el Tribunal de Faltas para entregar voluntariamente la licencia de conducir de la mujer.

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