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Central de cara a la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Al Canalla lo separan tres partidos del título, se le viene y Racing y si pasa debe aguardar rival. Similitudes de aquel camino que lo llevó al título en 2023

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

12 de mayo 2026 · 14:27hs
Arias impacta sobre la cara de Mallo y hubo penal para Central en el choque ante Racing

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Arias impacta sobre la cara de Mallo y hubo penal para Central en el choque ante Racing, en Salta.

Central está en un momento de euforia, pero sobre todo con muchísima confianza. El hecho de haber quedado a tres partidos de un título puso la ilusión nuevamente en su punto más alto porque hay un pasado reciente en el torneo local que empuja.

La Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo, es lo que los hinchas de Central recuerdan con todos los detalles habidos y por haber, como si aquella consagración hubiese pasado hace unos pocos días.

Por eso, ahora que le toca Racing en cuartos de final y la posibilidad, en caso de avanzar, River en cuartos, ¿qué hincha canalla no podría ilusionarse con aquello que ocurrió hace tan poco tiempo? Uno, Racing, ya es seguro y justo en cuartos de final. El otro, River, un potencial rival, siempre y cuando el Canalla siga con vida, en semifinales.

En Salta primero, en Córdoba después

Indefectiblemente, hay que hacer un vuelo rasante por aquello que sucedió hace menos de tres años, con un viaje a Salta primero y a Córdoba después, en los que hubo festejo auriazul, en ambas ocasiones por la vía de los penales.

>>Leer más: Los pibes de Central: Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Racing2
Fatu Broun celebra alocadamente la clasificación de Central a semifinales en la Copa de la Liga 2023.

Fatu Broun celebra alocadamente la clasificación de Central a semifinales en la Copa de la Liga 2023.

Si se pudiera elegir, seguramente el hincha canalla elegiría, por supuesto, pasar Racing y toparse con Gimnasia y Esgrima La Plata, porque parece tener menos potencial que River y, sobre todo, porque se jugaría en el Gigante de Arroyito. ¿Pero si toca el Millonario? Más de uno miraría el lado positivo por el recuerdo al que se hace referencia.

El mismo rival canalla en cuartos de final

En aquella clasificación, que era directa a cuartos de final, en el camino de Central se cruzó Racing, el mismo que ahora en idéntica instancia. Todo se resolvió en una cancha neutral. Y allá en Salta, el equipo de Russo se impuso 7 a 6 en los penales tras el 2-2 en los 90 minutos.

Una semana después, otro peso pesado: River. La alegría canalla se gestó en el Mario Alberto Kempes, en ese escueto 2-0 por la vía de los penales, después del pobre empate sin goles.

>>Leer más: Un triunfo inmenso de Central y un sueño que se pone al rojo vivo

River2
Facundo Mallo disputa el balón con Colidio, en la semi entre Central y River en Córdoba, en 2023.

Facundo Mallo disputa el balón con Colidio, en la semi entre Central y River en Córdoba, en 2023.

Con el triunfo frente a Independiente, en Central todos esperaron el partido en La Plata entre Estudiantes y Racing y, con la victoria de la Academia de Avellaneda, muchos se acordaron de lo que fueron aquellos cuartos de final de 2023.

Un par de horas después, River se mantenía en competencia y seguía caminando por la misma llave que el Canalla: un posible rival en semifinales.

Si se da, será ni más ni menos que una mera similitud. Pero, ¿cómo no entender al hincha de Central que lo piense como una señal?

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