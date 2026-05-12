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Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Sabrina y Adrián pasaron semanas en la calle junto a su hijo y su suegro hasta que consiguieron ayuda cerca de la Maternidad Martin

12 de mayo 2026 · 15:47hs
La familia se mudó a una casa del barrio Bella Vista este lunes.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La familia se mudó a una casa del barrio Bella Vista este lunes.

"Esta es la base para empezar una nueva vida y mejorar", dijo Sabrina con alivio. Su familia pasó un mes viviendo en plazas del centro y este martes tuvieron un amanecer distinto, ya que consiguió una casa para empezar a resolver problemas de salud y empleo, entre otras cuestiones que padecieron en el último tiempo.

La mujer que cuidaba a una anciana con demencia senil emprendió la mudanza a la zona oeste con su pareja, su hijo de 15 años y su suegro. Después del traslado, comentó a través de LT8: "Estamos muy contentos. Anoche hemos podido dormir con un poco de tranquilidad".

Los reportajes cerca de la Maternidad Martin le dieron visibilidad al caso durante la jornada anterior y una prima de la asistente gerontológica la reconoció después de mucho tiempo sin contacto. "Justo estaba mirando la tele. Fue un milagro verla, se me partió el alma", recordó.

Una nueva casa para la familia de la plaza

Frente al pedido de ayuda de la familia, Valeria decidió ir a la plazoleta Julio Maiztegui, sobre Moreno al 900. Tras el reencuentro les ofreció una casa lindera a la suya. Sabrina confirmó que planean quedarse "de manera permanente" en Viamonte y Lima, a pocas cuadras del cruce de avenida Presidente Perón y bulevar Avellaneda.

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Si bien la historia tuvo un final feliz, el tiempo que pasó la pareja desempleada en la calle dejó algunas secuelas. Según explicó su esposa, Adrián pasó casi 30 días "descansando sentado" en los bancos de plaza y eso le provocó un edema en ambas piernas. Al no poder acostarse, la postura contribuyó a la retención de líquido y la formación de una úlcera en uno de sus miembros inferiores.

>> Leer más: Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

En paralelo con el tratamiento de su marido, la mujer que estaba viviendo en la calle decidió reacondicionar su nuevo hogar cuanto antes. Al respecto, comentó: "La casa estaba deshabitada. En estos días vamos a resolver el tema de la electricidad".

Luego de ir a buscar a su prima, Valeria destacó la posibilidad de ayudar a una integrante de su familia abriendo las puertas de la vivienda del barrio Bella Vista. "Antes de que esté desocupada o se meta alguien, qué mejor que estén ellos", señaló.

La búsqueda de trabajo y una escuela

Después de la mudanza, Sabrina no sólo necesita acomodarse en su nuevo hogar sino también garantizar la vuelta a clases para su hijo de 15 años. "Tengo planes para ir a hablar a un colegio. Posiblemente, hoy pueda resolver la cuestión de la escolaridad de Uri", anticipó.

Entre las cinco personas que conformaban el núcleo familiar, la suegra de la asistente gerontológica había sido trasladada previamente a una residencia de adultos mayores porque es electrodependiente y necesita un aparato para tratar la apnea de sueño. El papá de Adrián, en cambio, también accedió a la nueva vivienda de la zona oeste.

familia en la calle

Por otro lado, la mujer también empezó a contactarse con algunas agencias de empleo. "Entre hoy y mañana se van a dejar los respectivos currículums", precisó. Cabe recordar que ella se dedicaba a cuidar a adultos mayores y su marido estuvo empleado en una empresa de seguridad privada.

Finalmente, Valeria se mostró feliz por el reencuentro con su prima a pesar que estaba atravesando una situación crítica. En este sentido, afirmó: "Es igual a su mamá, que siempre la tenemos en el corazón. Nosotros somos poquitos en familia y tenemos que cuidarnos. Ahora, gracias a Dios, vamos a estar juntos para siempre".

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