Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla enfrentará a la Academia en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del campeonato. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 12 de mayo 2026 · 11:39hs

Rosario Central chocará ante Racing en los cuartos de final del Apertura.

Rosario Central recibirá a Racing en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y la Academia de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Racing El partido correspondiente a los cuartos de final entre Central y Racing se jugará este miércoles 13 de mayo, desde las 18.45, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Darío Herrera, mientras que Pablo Dóvalo estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Racing La transmisión del encuentro entre el Canalla y la Academia será a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

AAe El último enfrentamiento entre Central y Racing fue victoria 2-1 del Canalla en la 2ª fecha del Apertura. Virginia Benedetto / La Capital

>> Leer más: Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores Posibles formaciones de Central y Racing Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Racing: El entrenador Gustavo Costas no dio indicios del once titular de la Academia. Embed