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Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a un médico por la muerte de una paciente tras una liposucción

Ocho años después del caso, la fiscalía pidió tres años de prisión condicional y diez de inhabilitación para el cirujano Damián Bifarello, acusado de actuar con negligencia e imprudencia en una intervención que derivó en una infección severa, shock séptico y falla multiorgánica.

12 de mayo 2026 · 14:15hs
En 2019 la familia de Nanci Basualdo protestó frente a la clínica del cirujano Damián B.

Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

En 2019 la familia de Nanci Basualdo protestó frente a la clínica del cirujano Damián B., acusado por la muerte de la mujer

Tras ocho años, un cirujano plástico de Rosario enfrenta un juicio por homicidio culposo acusado de la muerte de una paciente. El fiscal Walter Jurado, de la unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, solicitó una pena de tres años de prisión en ejecución condicional y 10 años de inhabilitación especial para ejercer como médico.

Según la investigación encabezada por Jurado, Damián Bifarello, de 47 años, era el cirujano titular de un establecimiento dedicado a las intervenciones estéticas ubicado en Mendoza al 2000, en el centro de Rosario.

El 27 de noviembre de 2018, Damián Bifarello programó una cirugía de liposucción para Nanci Basualdo de 46 años. Dos semanas más tarde, la mujer falleció en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria víctima de una falla multiorgánica que tuvo su origen en la clínica estética del acusado.

El caso

A finales de 2018, Basualdo llegó al centro de cirugías plásticas Chetana en Mendoza entre Balcarce y Moreno, que pertenecía a Damián Bifarello y que además era el médico que atendía a la mujer.

Damián Bifarello fue el encargado del procedimiento al que Nanci Basualdo se sometió: una liposucción. Ese mismo 27 de noviembre de 2018 fue dada de alta. Habían pasado pocas horas desde la intervención.

Tras la operación, la mujer comenzó a denunciar malestares en la zona de la cola, las piernas y el tórax, que tras una revisión médica se detectó infección. Según denunció oportunamente su familia, los especialistas que operaron a la mujer nunca respondieron las consultas ya que en diciembre de 2018 estaban de viaje en Chile. Finalmente, el 11 de diciembre de 2018, Basualdo falleció en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria a raíz de las heridas internas provocadas por la cirugía.

La investigación que llevó adelante Jurado pudo determinar que Damián Bifarello estaba asociado con Soledad G., que no poseía matrícula habilitada para ejercer como cirujana

La acusación de fiscalía

Para el fiscal Jurado, el accionar de Damián Bifarello fue "negligente e imprudente, además violó el deber de cuidado, ocasionando la muerte de la víctima por una falla multiorgánica por shock séptico secundario a infección severa de partes blandas (fascitis necrotizante)".

Además, en el procedimiento de autopsia se constató la presencia de fómite, (objeto inanimado contaminado por agentes infecciosos, y que puede transmitir infecciones), en este caso un algodón en la pared abdominal.

“Concretamente, el deber de cuidado no cumplido consistió en delegar en su personal auxiliar, facultades, funciones o atribuciones inherentes a su profesión; realizó una intervención quirúrgica sin auxiliares médicos y/o anestesiólogo sin hacer la debida derivación en otro profesional, en momento de no poder asistir a su paciente. No prestó la debida atención en el procedimiento quirúrgico lo que derivó en una infección postoperatoria”, señaló la fiscalía en la acusación.

En este contexto, Damián Bifarello afronta una pena de prisión de 3 años en ejecución condicional y 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión.

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