La reserva de Central no tuvo un tarde feliz y perdió en su visita a Aldosivi

El Canalla cayó 1-0 en Mar del Plata y de esta forma interrumpió una racha de siete partidos sin derrotas. Podría cerrar la fecha fuera de los playoffs

El central Marco Vicente fue uno de los integrantes de la línea de tres en el fondo que armó Mario Pobersnik.

Kevin Gutiérrez se esfuerza de arriba y busca el anticipo. El volante volvió a portar la cinta de capitán en la reserva de Central.

Derrota de la reserva de Central . Fue 1 a 0 visitando a Aldosivi en Mar del Plata, en el marco de la fecha 13 del torneo Proyección. Con la caída, el equipo que dirige Mario Pobersnik cortó una racha de siete partidos sin derrotas. Aunque antes de comenzar la jornada era segundo en su zona junto a Racing, podría quedar fuera de los cuatro equipos que clasifican para jugar los playoffs .

Central salió a jugar en Mar del Plata con la intención de ser protagonista. Y para ello Pobersnik armó una última línea con tres defensores y cargó de volantes el mediocampo. Con esa disposición táctica, los auriazules lograron su objetivo, pero solo en parte. Es que, si bien manejaron la pelota más tiempo que el rival, generaron poco peligro.

Una arremetida de Tomás Salteño, a los 12 minutos, fue el primer llamado de atención para el Tiburón. El volante ofensivo canalla recibió el balón en campo rival, encaró por el cetro del campo y cuando llegó a la puerta del área sacó un zurdazo a colocar y la pelota se estrelló en el palo derecho del arquero de Aldosivi, Kevin Báez.

Ante las intenciones de Central, Aldosivi propuso combate, y casi no llegó a generar peligro en la primera parte. Pero en una de las pocas incursiones ofensivas del Tiburón, a los 30', festejó el local. Asael Oviedo no llegó a cerrar un centro desde la derecha y, aunque en la misma jugada hubo salvadas primero del arquero Sosa y después de Güich, la pelota le quedó servida a Segundo Fernández, que no perdonó.

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Resevavicente El central Marco Vicente fue uno de los integrantes de la línea de tres en el fondo que armó Mario Pobersnik.

Después del gol del Tiburón pasó poco y nada. Los minutos se escurrieron hasta el cierre del primer tiempo entre lo que no quiso Aldosivi y lo que no pudo Central.

Para el complemento Pobersnik decidió e ingreso de un delantero, Ignacio Moreno, en lugar de un volante, Becerra, y Central se adelantó en el terreno para tratar de asediar y acorralar a Aldosivi. Y si bien el canalla atacó con más gente, dejó espacios para la contra del Tiburón. En una de ellas, a los 13', casi estira ventajas el local, con un disparo de Branco Ripoll que dio en el travesaño. En otra, a los 22', nuevamente Ripoll quedó mano a mano con Sosa, pero el duelo lo ganó el arquero auriazul.

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Sin ideas, Central no encontró claridad para llegar con peligro hasta el arco de Aldosivi. Los cambios de Pobersnik esta vez modificaron poco y nada. Y, desde el orden, Aldosivi terminó aguantando el resultado casi sin pasar sobresaltos hasta el pitazo final del árbitro.

El equipo del Canalla

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Álvaro Güich, Marco Antonio Vicente y Asael Oviedo; Facundo Piozzi (77' Hernán López), Kevin Gutiérrez, Joaquín Espina (69' Juan Guzmán) y Valentín Becerra (ET Ignacio Moreno); Tomás Salteño, Thiago Ponce y Paulo Bustos (69' Leonel Antunez).

Los que no tuvieron la chance de ingresar y se quedaron en el banco, fueron: Galo Vijande, Franco Castorani, Vicente Pendino, Fabrizio Ávalos y Ciro Armoa.