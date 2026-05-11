La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial

La cantina de Argentino fue la sede elegida para que los mismos jugadores del plantel presenten la nueva camiseta titular y alternativa, de HM Sport

Argentino presentó la nueva camiseta HM Sport que vestirá a los planteles de primera división y reserva en la presente temporada. El evento realizado en la cantina salaíta el viernes último contó con la presentación del presidente Daniel Mariatti y el titular de la empresa Matias Sappietro.

Después se hicieron presentes los jugadores del plantel de primera ante la miradas de todos presentes. HM Sport se convirtió en la nueva indumentaria de Argentino con una colección detallada para el hincha del Salaíto.

Matías Sappietro es el representante de HM Sport, una marca rosarina con 6 años de antigüedad fundada en 2019 . La empresa cuya marca nació en 2019, se dedica a la fabricación de indumentaria deportiva en Rosario y se enorgullece de vestir a Argentino, uno de los clubes más grandes de la ciudad y el primer club donde Sappietro jugó de chico.

La asociación se concretó rápidamente, a solo tres semanas del inicio del campeonato. Se viene utilizando la camiseta alternativa color gris y no pudo estrenarse la nueva indumentaria azul por los colores de Victoriano Arenas , que lo enfrentó el último sábado.

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La nueva colección fue diseñada pensando en el hincha, incorpora numerosos detalles como el escudo de principios de los 2000, la frase "Salud Viejo Embarcadero" (origen del himno) en la parte interna del cuello trasero, la caricatura de Fito (El Salaíto) y referencias a las Malvinas.

La camiseta titular es el tradicional blanco con una franja que evoca el escudo del club.

"HM Sport viste actualmente a Argentino de Rosario en primera división, reserva de AFA, y tiene un proyecto para vestir las inferiores; también visten a Coronel Aguirre y a otras divisiones de clubes como Fundación River Plate y Rosario Central en distintas categorías y a nivel nacional", dijo el joven empresario, quien con su primo fundaron la empresa rosarina.