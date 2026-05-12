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Sin mediar palabra, un joven fue baleado en la vereda de su casa: está grave en el Heca

El ataque sucedió este martes, alrededor de las 6, en Cerrillos al 3700. La víctima tiene 22 años y sufrió una herida en el abdomen

12 de mayo 2026 · 10:32hs
El joven baleado este martes en zona sudoeste fue trasladado al Heca por una familiar. Pasó a quirófano

foto: La Capital / Archivo.

El joven baleado este martes en zona sudoeste fue trasladado al Heca por una familiar. Pasó a quirófano

Un hombre de 22 años se encuentra en grave estado tras ser baleado este martes a la mañana frente a su casa en Cerrillos al 3700, en barrio Vía Honda, en la zona sudoeste de Rosario. Por el momento, no hay personas detenidas por ese intento de homicidio.

Según indicaron fuentes policiales, el incidente sucedió alrededor de las 6, cuando Kevin D. se encontraba a pocos metros de su casa cuando pasó otro hombre y sin mediar palabra le efectuó varios disparos.

El joven sufrió heridas en el abdomen y, de acuerdo a la versión preliminar, fue auxiliado en el lugar por su hermana, quien lo subió a un automóvil particular y lo trasladó hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

En qué estado llegó el joven baleado al Heca

Voceros oficiales indicaron que la víctima presentaba un balazo en abdomen y de inmediato fue derivada a quirófano y su estado era reservado.

>> Leer más: Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Por el momento, el agresor no pudo ser identificado y en este caso ya trabaja personal de la Policía de Investigaciones, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia en turno.

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