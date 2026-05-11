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Newell's: el informe de la anterior Comisión Fiscalizadora de cara a la asamblea

La ex Comisión Fiscalizadora de Newell's fue muy crítica con la dirigencia de Ignacio Astore, de cara a la asamblea del 14 de mayo en el Coloso del Parque

11 de mayo 2026 · 22:21hs
Los socios de Newells tendrá pronto la asamblea ordinaria en el Coloso del Parque. La anterior Comisión Fiscalizadora emitió un duro escrito.

Leo Vincenti

Los socios de Newell's tendrá pronto la asamblea ordinaria en el Coloso del Parque. La anterior Comisión Fiscalizadora emitió un duro escrito.

El 14 de mayo, las 18, será la Asamblea General Ordinaria de Newell’s y la anterior Comisión Fiscalizadora presentó un escrito a la dirigencia explicando que no emitirá informe en relación al balance del ejercicio 1º de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, por irregularidades que fueron señaladas a los anteriores dirigentes.

Esas situaciones no fueron aclaradas, según su apreciación. Por lo tanto, dejará a la asamblea de socios la facultad de aprobar o rechazar el mismo.

Los doctores Carlos Borgonovo, Fernando Quaranta, Carlos Alonso y Alfonso Quaranta presentaron este lunes un escrito que ingresó por mesa de entradas, donde en base a varias consideraciones se oponen a emitir opinión respecto al último balance de la gestión de Ignacio Astore.

Las consideraciones de la Comisión Fiscalizadora

Ahí dijeron que les presentaron el balance tarde, que pidieron una reunión para que se aclaren varios puntos antes de la asamblea del 29 de octubre, pero que finalmente suspendieron la misma por “razones poco claras” y en cambio ese mismo día los citaron sin dar respuestas convincentes a las objeciones planteada.

También dijeron que les pidieron que emitieran el informe aprobando el balance, a lo que se negaron, y por eso ahora, en vísperas de la asamblea con la CD nueva, se abstuvieron de opinar del mismo.

>>Leer más: Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

La primera convocatoria a la asamblea será a las 18 y el segundo llamado a las 19. Todo será en el gimnasio cubierto Isaac Newell del Coloso del Parque. Y se pondrá a consideración:

  • Elección de las autoridades de la Asamblea.
  • Designación de 2 (dos) asociados a los fines de firmar el acta de la Asamblea.
  • Consideración y resolución del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Luego la Asamblea Ordinaria de Newell's

  • Elección de las autoridades de la Asamblea.
  • Designación de 2 (dos) asociados a los fines de firmar el acta de la Asamblea.
  • Motivos que dieron lugar a la convocatoria de la presente Asamblea.
  • Lectura y consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
  • Informe preliminar del estado de auditoría contable.

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