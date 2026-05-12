Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

La entidad alertó sobre el desfinanciamiento, la pauperización del sector y el retraso en los honorarios médicos en un contexto de encarecimiento de insumos y caída de consultas

En la conmemoración de sus 94 años de vida, la Asociación Médica de Rosario emitió un comunicado en el que renueva sus reclamos por honorarios y condiciones de trabajo dignos . La institución alertó sobre el desfinanciamiento y la pauperización del sistema de salud , lo que impacta de manera negativa en la calidad de la atención de vastos sectores de la población.

Desde la entidad sostuvieron que el escenario actual obliga a no bajar los brazos y seguir sosteniendo los principios fundacionales en defensa de los derechos laborales y del acceso a salud de calidad para toda la sociedad. En ese sentido, trazaron un duro panorama sobre la realidad del sector: las médicas y los médicos perciben honorarios bajos, que desde hace rato no tienen un ajuste acorde con la inflación , y las condiciones laborales son precarias.

El sistema, precisaron desde la asociación, desampara a los profesionales y se pauperiza por el desfinanciamiento y el desmesurado encarecimiento de medicamentos e insumos , mientras el honorario médico sigue siendo la variable de ajuste.

Asimismo, la institución ve con gran preocupación que se han reducido sensiblemente el número de consultas por parte de la población, los esquemas de vacunación, la adquisición de medicamentos y la afiliación a obras sociales o sistemas prepagos. Esta situación deriva en un desplazamiento de la demanda hacia los efectores públicos, que no siempre pueden dar respuesta, lo que afecta la prevención en salud de la ciudadanía.

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Institución y trayectoria

Tras el análisis de la coyuntura, la entidad reivindicó su trayectoria y fortaleza institucional. Según explicaron, la Asociación Médica de Rosario no se limita a los reclamos, sino que trabaja por el bienestar de los profesionales con una institución sólida que hace más de tres décadas creó la Red AMR. Esta estructura gremial, prestacional y social nació ante una de las tantas coyunturas adversas que le tocó enfrentar al sector.

De esta manera, afirmaron que la Red AMR sigue creando instancias para defender el trabajo médico. Así como en su momento generó un sistema prepago, efectores propios, Ampar y una institución solidaria, como es La Mutual de AMR, hoy amplía sus alcances con nuevos desarrollos tecnológicos y prestacionales.

La Red AMR en acción: convenios, tecnología y trabajo digno

En el detalle de las acciones cotidianas, destacaron la búsqueda de mejores y más inclusivos convenios y el desarrollo de la aplicación Mi Médico. Se trata de una bolsa de trabajo virtual que permite ubicar a los profesionales geográficamente, por especialidad y por obra social.

Además, resaltaron que el prepago AMR Salud, el Cedyca (Centro de Diagnóstico y Cirugía Ambulatoria), el Hospital Español y el Sanatorio Aliare generan trabajo digno para los colegas. A su vez, puntualizaron que se apuntala la labor de las más de 200 clínicas de la ciudad que forman parte de la red prestacional.

Desde la Asociación Médica de Rosario definieron a la entidad como una institución comprometida con su tiempo que, frente a la adversidad, asume que los derechos de los profesionales se defienden todos los días. En tiempos difíciles, destacaron la importancia de saber que la Red AMR contiene y ampara a los médicos para que ninguno de ellos se sienta solo en su ejercicio profesional.