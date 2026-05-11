Central levantó la primera columna de la tercera bandeja y el Gigante empieza a cambiar su silueta

La obra en Arroyito dio este lunes un paso clave con la colocación de la primera estructura de la nueva tribuna que dará al río Paraná. La primera etapa sumará unas 3.600 localidades, 50 palcos, nuevos accesos y estacionamiento

La tercera bandeja de Rosario Central comenzó a materializarse. Tras las tareas sobre el terreno en el club de Arroyito este lunes se instaló la primera columna que sostendrá la tercera bandeja en el sector del río Paraná. En un video, la institución registró este momento y mostró cómo avanzan las obras.

Central mostró cómo los obreros sostienen la base de la columna que es dirigida por una maquinaria de gran porte. Es la primera pieza de material que instala el club con el objetivo de levantar la tercera bandeja en el sector de la platea que da al Río Paraná .

Las imágenes realizadas con un drone muestran como la edificación supera ampliamente la histórica tribuna y también muestra la segunda columna, que yace sobre el suelo del club lista para ser colocada.

Los socios e hinchas que visitan el Gigante de Arroyito ven partido a partido el estado de las obras y se sorprenden ante la presencia de imponentes máquinas que se ven a la distancia.

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Se completó el montaje de la primera columna de la tercera bandeja de nuestro Gigante pic.twitter.com/Fc4IOAMtkk — Rosario Central (@RosarioCentral) May 11, 2026

Cómo será la tercera bandeja de Central

Los trabajos para la tercera bandeja comenzaron a mediados de noviembre. El primer paso fue en desmontar la pileta olímpica. Según habían adelantado en la presentación oficial, en el segundo semestre de 2026 la primera etapa de la construcción estaría habilitada.

Para la primera etapa está prevista la construcción del cuerpo central de la nueva tribuna, que ampliará a la capacidad del estadio en alrededor de 3.600 localidades. La construcción de los codos quedará para una segunda etapa, lo que permitirá aumentar aún más el espacio.

En concreto, se construirán 50 palcos para entre 10 y 15 personas que ya fueron todos adquiridos por los socios de Central. Además, habrá nuevos ingresos y escaleras de evacuación, además de tres pisos de estacionamiento con capacidad para uno 400 autos, y espacios de esparcimiento.

Tercera Bandeja Central 11.5 (2)

También se creará un área de lobby con acceso exclusivo para los propietarios de los palcos y se aprovechará la estructura para vincular la actual con la nueva. Eso se logrará a través de puentes internos. Según se informó, habrá más medios de escape, con la construcción de escaleras laterales, dos ascensores panorámicos con vista al río y escalera mecánica con dos tramos, uno para llegar al lobby y otro para acceder a la tercera bandeja. Una escalera mecánica de este tipo evacúa unas 13 mil personas por hora.

La idea era planificar la obra completa, pero los codos quedarán para más adelante. En esta primera etapa los responsables de llevarla a cabo prefirieron no hacerlo porque hubiese implicado inutilizar el estadio, algo que en Central no estaban dispuestos a hacer porque el semestre que viene el equipo jugará la Copa Libertadores.