Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

La llave de playoffs del torneo Apertura en donde está Central indicaba que la semi se jugaría el domingo. Pero pasaría para el sábado si clasifica ante Racing

El festejo de Central ante Independiente. Ahora se viene Racing en los cuartos de final del torneo Apertura.

Los pasos hay que darlos de a uno y por supuesto que, después de haber dejado atrás a Independiente, ahora Central solo debe estar enfocado en Racing , en el partido del miércoles a las 18.45 en el Gigante por los cuartos de final. Pero si clasifica, no jugará la semifinal del torneo Apertura el domingo sino el sábado.

La programación de las semifinales del Apertura ya estaban determinadas. Los ganadores de las llaves de este martes (Belgrano-Unión y Argentinos-Huracán) debían jugar el sábado y los de las llaves del miércoles (Central-Racing y River-Gimnasia) el domingo.

Pero esa ecuación se alterará de acuerdo a cuáles sean los ganadores. De hecho, si gana Central volverá a jugar el sábado, sea ante Gimnasia en el Gigante o ante River en el Monumental.

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Por qué Central jugaría el sábado

Es que los canallas deben volver a jugar el martes 19, a las 19, en Arroyito, por la 5ª fecha de la Copa Libertadores ante Universidad Central de Venezuela, mientras que si es River el rival, lo hará al día siguiente, ante Bragantino por Copa Sudamericana.

Aunque no está oficializado, es un hecho que será así. No por nada, el clásico chico rosarino del ascenso, el de Primera C entre Argentino y Central Córdoba, fue pasado para el domingo a las 15.30 ante esta posibilidad. Se iba a jugar el sábado.