Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas

Desde la Asociación Bancaria anunciaron la medida de fuerza en rechazo a las decisiones adoptadas por las autoridades de los bancos involucrados

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional para este miércoles 13 de mayo que afectará al funcionamiento de la actividad financiera en diferentes entidades bancarias públicas, con cambios en los horarios de atención al público y modificaciones en los servicios de las sucursales.

La medida de fuerza del gremio implica un cese de actividades no se extenderá durante todo el día, sino que afectará un parte de la jornada operativa. El paro afectará al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, los que limitarán su jornada durante las últimas tres horas del día. Esto quiere decir que cerrarán mucho tiempo antes de lo habitual, por lo que no se podrán realizar operaciones por ventanilla, consultas comerciales y gestiones administrativas presenciales durante la tarde.

Según se informó, la atención al público en ambas entidades será únicamente entre las 10 y las 12 , en vez de funcionar hasta las 15 como está previsto habitualmente.

Con respecto a la situación del BCRA, el sindicato argumentó los motivos de esta medida: "La medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales".

Por otro lado, el caso del Banco Hipotecario es un caso similar: "Denunciamos el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo".

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Por último, desde el gremio expresaron su preocupación y alertaron que podrían avanzar con el plan de lucha en caso de que no haya respuestas concretas por parte de las autoridades a los reclamos laborales: "No vamos a permitir que estas políticas de ajuste recaigan sobre los trabajadores".

Servicios afectados y funcionamiento de operaciones

Debido a esta medida, podría verse demorados y reprogramados diferentes servicios para los próximos días. Entre ellos, se encuentran los trámites por caja y operaciones presenciales, la atención comercial en diferentes sucursales de todo el país, las consultas con personal bancario durante la tarde.

En cuanto a las operaciones digitales habituales, estas continuarán funcionando sin interrupciones. Entre ellas se encuentran las transferencias bancarias, la app del Homebanking los pagos electrónicos y la disponibilidad de billeteras virtuales.

En este sentido, se podrá realizar extracciones en efectivo con tarjeta de débito y DNI en los comercios adheridos, tales como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos.