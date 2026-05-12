Vuelo narco en campos santafesinos: secuestran una avioneta y atropellan a un gendarme El operativo fue cerca de Villa Eloísa, a unos 100 kilómetros de Rosario. Gendarmería investiga el vuelo presuntamente ilegal de la aeronave y busca a los ocupantes de los vehículos de apoyo que escaparon tras herir a un agente. 12 de mayo 2026 · 16:13hs

Avioneta sospechosa y operativo de Gendarmería en campos santafesinos por presunto vuelo narco.

La Gendarmería intervino en un operativo ante el vuelo presuntamente ilegal de una avioneta en sector rural cercano a Villa Eloísa, a 100 kilómetros de Rosario. Un agente de la fuerza de seguridad nacional resultó herido al ser atropellado por un auto que hizo de apoyo a la aeronave y se fugó.

La información preliminar indica que los gendarmes secuestraron la aeronave bajo la sospecha de que se trataba de un vuelo destinado al traslado de drogas. El operativo comenzó tras un aterrizaje forzoso que llamó la atención de los agentes.

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En ese marco vieron que aparecieron en escena tres vehículos de apoyo: un Gol Trend y dos Fiat Strada. Las primeras versiones indicaron que hubo un enfrentamiento armado entre los gendarmes y los ocupantes de uno de los autos.

A partir de ese hecho inicial la Gendarmería se comunicó con fuerzas provinciales y los operativos de seguridad se extendieron a Armstrong, Tortugas y Cruz Alta. Sobre el agente herido las fuentes oficiales indicaron que fue arrollado por uno de los autos que se dio a la fuga.