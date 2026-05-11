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El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable

Anuncian una jornada despejada que arranca en 7º y llegaría a 21º de máxima.

11 de mayo 2026 · 23:22hs
El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 12 de mayo cielo despejado en una mañana con 7º y una tarde con 21º.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del noroeste, cielo despejado y un registro de 8º bajando a 7º durante la mañana. Hacia la tarde el cielo continuaría despejado, con una máxima de 21º que hacia la noche descendería a 12º.

Para el miércoles se anticipa una máxima de 18º y una mínima de 8º, con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado desde la tarde.

El jueves tendría poca variación, con cielo parcialmente nublado, 18º de máxima y 9º de mínima.

El viernes otra vez estaría parcialmente nublado, con un leve aumento de la máxima (19º) y un leve descenso de la mínima (8º).

El sábado estaría mayormente nublado, con 18º de máxima y una mínima trepando hasta los 12º.

Para el domingo anuncian vientos intensos y fuertes ráfagas a la mañana, con una máxima de apenas 12º y la mínima en 7º.

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