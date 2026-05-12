La Marcha Federal Universitaria en Rosario, en fotos: consignas, humor y reclamos en los carteles Si hay algo característico de las jornadas de protesta son las consignas plasmadas en las pancartas de los manifestantes. Una selección fotográfica de los enunciados de esta nueva movilización 12 de mayo 2026 · 17:45hs

Marcelo Bustamante / La Capital Una nueva marcha en Rosario en defensa de la universidad pública. Una nueva marcha en Rosario en defensa de la universidad pública.

Una nueva marcha universitaria tuvo lugar en Rosario y, como es costumbre, las pancartas fueron una de las protagonistas del reclamo. Es que los carteles condensan las consignas por las cuales miles de rosarinos se movilizan este martes por la ciudad.

Una vez más el reclamo está puesto en la necesidad de que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley de financiamiento universitario. En Rosario, como en tantos otros lugares del país, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sobrevive con lo justo y los salarios de los docentescayeron en picada.

Por eso, la cartelería que se vio durante este martes a la tarde tuvo mucho que ver con eso: la importancia de sostener la educación pública y de calidad entremezclado con el orgullo hacia el sistema educativo existente en Argentina.

image (72) Marcelo Bustamante / La Capital

WhatsApp Image 2026-05-12 at 16.16.10 Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 16.16.09 Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.51.41 Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.51.41 (1) Marcelo Bustamante / La Capital image (70) Comenzó un nuevo reclamo en defensa de la universidad pública. Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 16.16.09 (1) Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.51.42 (5) Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.51.42 (3) Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.51.42 (2) Marcelo Bustamante / La Capital Sin título WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.32.47 (1) Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.32.47 (3) Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.32.47 (5) Marcelo Bustamante / La Capital nohayfuturo Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.42.08 (1) Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.42.08 Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.42.05 (1) Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.42.06 Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.42.07 (1) Marcelo Bustamante / La Capital WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.42.07 Marcelo Bustamante / La Capital