Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Leandro Sorribas afronta un pedido de 12 años de prisión por el crimen de Nora Bergamin, a quien atacaron en 2023 para robarle electrodomésticos y un celular

El crimen de Nora Yolanda Bergamin fue descubierto por un nieto cuando habían pasado unos seis días desde la muerte de mujer de 73 años en su casa de Granadero Baigorria. El estado del cuerpo impidió conocer la causa exacta de su fallecimiento, pero una mancha de sangre en el piso, la ausencia de elementos de valor y una cerradura forzada permitieron reconstruir que había sido asesinada en el contexto de un robo . Un ataque por el que un vecino de la víctima comenzó a ser juzgado este martes con un pedido de 12 años de prisión .

El juicio oral por el crimen cometido entre hace casi tres años , entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 2023, inició en el Centro de Justicia Penal rosarino ante la jueza Paola Aguirre. El acusado es Leandro Brian Sorribas, de 31 años, quien vivía a sólo cien metros de la casa de Bergamin y está preso desde días después del hallazgo. El fiscal Alejandro Ferlazzo lo acusa como autor de un homicidio en ocasión de robo, delito agravado por la perforación de una abertura de la vivienda de French al 600.

El crimen fue descubierto por un nieto de Bergamin que el 2 de junio de ese año, alrededor de las 17.30, pasó a visitarla por su casa de French entre Ituzaingó y Liniers, a unas diez cuadras de la Municipalidad de Granadero Baigorria. Advirtió la puerta de ingreso entreabierta y llamó a su abuela a los gritos. Al entrar se encontró con el cuerpo de la mujer de 74 años tendido en el piso del antebaño, sobre una mancha de sangre . Entonces descubrió que la cerradura había sido forzada y que faltaban electrodomésticos .

Los policías que recorrieron la casa constataron el desorden típico de un robo en todos los ambientes. Se determinó el robo de un televisor 29 pulgadas, el celular marca Samsung Galaxy A03 Core de la víctima, una pava eléctrica y un anafe, además de dinero en efectivo y varias cajas de Clonazepam que la mujer consumía por indicación médica.

El rastro del celular

La investigación llegó hasta Sorribas siguiendo la pista del celular. El aparato había sido vendido a Alejo Gómez, un vecino de 20 años de la víctima, y se recuperó en el allanamiento a una casa de Las Heras al 600, a unas cuatro cuadras. El comprador fue acusado de encubrimiento y un mes más tarde fue condenado a 3 años de prisión condicional.

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Días después de la incautación del móvil la policía llegó a Leandro Sorribas, detenido a escasas tres cuadras de la escena del crimen, en Ituzaingó y Eva Perón de Granadero Baigorria. Al momento de ser apresado llevaba una cuchilla escondida en la ropa.

En un primer momento el crimen fue investigado como averiguación de muerte, ya el cuerpo fue hallado en estado de descomposición y hubo que aguardar a la realización de la autopsia. El estudio realizado en el Instituto Médico Legal precisó la fecha de la muerte entre el 28 de mayo y el día del hallazgo, pero el estado del cuerpo impidió establecer la fecha exacta de la muerte que ahora se juzga.