La Capital | Policiales | Juicio

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Leandro Sorribas afronta un pedido de 12 años de prisión por el crimen de Nora Bergamin, a quien atacaron en 2023 para robarle electrodomésticos y un celular

12 de mayo 2026 · 17:20hs
Nora Yolanda Bergamin fue asesinada en su casa de French al 600 de Granadero Baigorria. Un nieto descubrió el crimen.

Nora Yolanda Bergamin fue asesinada en su casa de French al 600 de Granadero Baigorria. Un nieto descubrió el crimen.

El crimen de Nora Yolanda Bergamin fue descubierto por un nieto cuando habían pasado unos seis días desde la muerte de mujer de 73 años en su casa de Granadero Baigorria. El estado del cuerpo impidió conocer la causa exacta de su fallecimiento, pero una mancha de sangre en el piso, la ausencia de elementos de valor y una cerradura forzada permitieron reconstruir que había sido asesinada en el contexto de un robo. Un ataque por el que un vecino de la víctima comenzó a ser juzgado este martes con un pedido de 12 años de prisión.

El juicio oral por el crimen cometido entre hace casi tres años, entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 2023, inició en el Centro de Justicia Penal rosarino ante la jueza Paola Aguirre. El acusado es Leandro Brian Sorribas, de 31 años, quien vivía a sólo cien metros de la casa de Bergamin y está preso desde días después del hallazgo. El fiscal Alejandro Ferlazzo lo acusa como autor de un homicidio en ocasión de robo, delito agravado por la perforación de una abertura de la vivienda de French al 600.

>>Leer más: Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo

Hallazgo

El crimen fue descubierto por un nieto de Bergamin que el 2 de junio de ese año, alrededor de las 17.30, pasó a visitarla por su casa de French entre Ituzaingó y Liniers, a unas diez cuadras de la Municipalidad de Granadero Baigorria. Advirtió la puerta de ingreso entreabierta y llamó a su abuela a los gritos. Al entrar se encontró con el cuerpo de la mujer de 74 años tendido en el piso del antebaño, sobre una mancha de sangre. Entonces descubrió que la cerradura había sido forzada y que faltaban electrodomésticos.

Los policías que recorrieron la casa constataron el desorden típico de un robo en todos los ambientes. Se determinó el robo de un televisor 29 pulgadas, el celular marca Samsung Galaxy A03 Core de la víctima, una pava eléctrica y un anafe, además de dinero en efectivo y varias cajas de Clonazepam que la mujer consumía por indicación médica.

El rastro del celular

La investigación llegó hasta Sorribas siguiendo la pista del celular. El aparato había sido vendido a Alejo Gómez, un vecino de 20 años de la víctima, y se recuperó en el allanamiento a una casa de Las Heras al 600, a unas cuatro cuadras. El comprador fue acusado de encubrimiento y un mes más tarde fue condenado a 3 años de prisión condicional.

>>Leer más: Detuvieron a un joven por la muerte de una mujer en Granadero Baigorria

Días después de la incautación del móvil la policía llegó a Leandro Sorribas, detenido a escasas tres cuadras de la escena del crimen, en Ituzaingó y Eva Perón de Granadero Baigorria. Al momento de ser apresado llevaba una cuchilla escondida en la ropa.

En un primer momento el crimen fue investigado como averiguación de muerte, ya el cuerpo fue hallado en estado de descomposición y hubo que aguardar a la realización de la autopsia. El estudio realizado en el Instituto Médico Legal precisó la fecha de la muerte entre el 28 de mayo y el día del hallazgo, pero el estado del cuerpo impidió establecer la fecha exacta de la muerte que ahora se juzga.

Noticias relacionadas
El juicio por abuso sexual concluyó este martes en la capital provincial.

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas

La primera audiencia del juicio se desarrolló este martes y fue transmitido por el canal La Retaguardia. La querella solicitó que las próximas audiencias sean transmitidas por el canal oficial del Poder Judicial.

Lesa humanidad: Comenzó el juicio Laguna Paiva II que tiene entre los acusados al exjuez Víctor Brusa

a juicio por homicidio: pity necesita un permiso judicial para tocar en rosario

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario

Secuestran cocaína y detienen a dos pilotos bolivianos por la avioneta interceptada en Villa Eloísa.

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Ver comentarios

Las más leídas

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Lo último

Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

La reserva de Central no tuvo un tarde feliz y perdió en su visita a Aldosivi

La reserva de Central no tuvo un tarde feliz y perdió en su visita a Aldosivi

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Gendarmería interceptó la aeronave cerca de Villa Eloísa tras una persecución con vehículos de apoyo, tiros y un agente atropellado. El gobierno nacional confirmó que hay droga incautada, aunque aún no precisó la cantidad.
Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas
La Ciudad

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción
La Ciudad

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis
La Ciudad

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Ovación
Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial
Ovación

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Central, en la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Central, en la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

Policiales
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Vuelo narco en campos santafesinos: secuestran avioneta y atropellan a un gendarme

Vuelo narco en campos santafesinos: secuestran avioneta y atropellan a un gendarme

La Ciudad
Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario
Policiales

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión
La Ciudad

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Por Lucía Inés López
Zoom

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas
Información General

Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido
POLICIALES

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Día de la Enfermería: una profesión clave que sigue enfrentando déficit y desgaste en Rosario
La Ciudad

Día de la Enfermería: una profesión clave que sigue enfrentando déficit y desgaste en Rosario

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una ola de casos en Argentina
Información General

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una "ola de casos" en Argentina

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable

Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos
La Ciudad

Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos

Avanza la concesión de la avenida Circunvalación, ruta 33 y la autopista a Buenos Aires
La Ciudad

Avanza la concesión de la avenida Circunvalación, ruta 33 y la autopista a Buenos Aires

Central levantó una columna de la tercera bandeja y el Gigante cambia su silueta
Ovación

Central levantó una columna de la tercera bandeja y el Gigante cambia su silueta

La familia que vivía en una plaza céntrica tuvo buenas noticias
La Ciudad

La familia que vivía en una plaza céntrica tuvo buenas noticias

La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial
Ovación

La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Malcorra les respondió a los hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central
Ovación

Malcorra les respondió a los hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Las tres mejores calificaciones de Newells, obra de la gestión de Frank Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Las tres mejores calificaciones de Newell's, obra de la gestión de Frank Kudelka

La cantante de Eclipse total del corazón pelea por su vida en un hospital
Zoom

La cantante de "Eclipse total del corazón" pelea por su vida en un hospital

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe
Policiales

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe

Acusan a médico y directivos de una clínica de Pergamino de defraudar al Pami
Policiales

Acusan a médico y directivos de una clínica de Pergamino de defraudar al Pami