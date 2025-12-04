La frase de Messi que ilusiona a los argentinos para el Mundial 2026: "Este grupo lo va a dejar todo"

El "Diez" participó de una entrevista donde se refirió a las posibilidades de la selección argentina de volver a levantar la Copa del Mundo

En la previa al sorteo de este viernes que definirá el camino de la selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi habló con ESPN acerca del desafío que será la competición en Norteamérica y las chances de la "Albiceleste" de llegar a instancias finales . Además, se refirió al legado que le transmitió Pep Guardiola en su paso por Barcelona.

El delantero del Inter Miami fue consultado por el periodista Pablo González, en una entrevista por el 25º aniversario del programa Sportscenter, sobre quien fue el mejor entrenador de su carrera: " Para mí, Guardiola es único . Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos", afirmó. Además, agregó: "A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo ".

En este sentido, el capitán argentino se deshizo de elogios por la huella que dejó el técnico catalán en el fútbol: "Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos. Lo hizo en el Bayern, si bien no pudo ganar la Champions, cambió la forma de jugar en Alemania, lo mismo en Inglaterra con el City, cambió la forma que se juega en la liga".

Qué dijo Lionel Messi sobre las chances de Argentina en el Mundial 2026

El "Diez" palpitó lo que será disputar el Mundial en Norteamérica, el sexto de su carrera: “Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear".

Sin embargo, advirtió la complejidad que representa este certamen: "Después por pequeños detalles podes quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales”.

Siguiendo esta línea, rememoró lo que fueron los encuentros que se definieron desde el punto penal en Qatar 2022: "En la última tuvimos la suerte que, si bien fuimos superiores en el partido tanto ante Países Bajos como con Francia, tuvimos que ir a los penales y ahí tuvimos a la bestia del ‘Dibu’ que nos hizo ganar, pero podés llegar a los penales y no ganar".

Cuáles son los posibles rivales de Argentina en el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre desde las 12 del mediodía (hora Argentina) se realizará el sorteo que definirá los grupos y los hipotéticos caminos de la selección argentina en la cita mundialista. A continuación, todos los bombos y posibles rivales de Argentina:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, Repechajes A, B, C y D de Europa, clasificados 1 y 2 del repechaje internacional