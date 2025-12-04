La Capital | Ovación | Messi

La frase de Messi que ilusiona a los argentinos para el Mundial 2026: "Este grupo lo va a dejar todo"

El "Diez" participó de una entrevista donde se refirió a las posibilidades de la selección argentina de volver a levantar la Copa del Mundo

4 de diciembre 2025 · 11:20hs
Lionel Messi se prepara para jugar el sexto Mundial de su carrera

Lionel Messi se prepara para jugar el sexto Mundial de su carrera

En la previa al sorteo de este viernes que definirá el camino de la selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi habló con ESPN acerca del desafío que será la competición en Norteamérica y las chances de la "Albiceleste" de llegar a instancias finales. Además, se refirió al legado que le transmitió Pep Guardiola en su paso por Barcelona.

El delantero del Inter Miami fue consultado por el periodista Pablo González, en una entrevista por el 25º aniversario del programa Sportscenter, sobre quien fue el mejor entrenador de su carrera: "Para mí, Guardiola es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos", afirmó. Además, agregó: "A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo".

En este sentido, el capitán argentino se deshizo de elogios por la huella que dejó el técnico catalán en el fútbol: "Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos. Lo hizo en el Bayern, si bien no pudo ganar la Champions, cambió la forma de jugar en Alemania, lo mismo en Inglaterra con el City, cambió la forma que se juega en la liga".

>> Leer más: El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

Qué dijo Lionel Messi sobre las chances de Argentina en el Mundial 2026

El "Diez" palpitó lo que será disputar el Mundial en Norteamérica, el sexto de su carrera: “Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear".

Sin embargo, advirtió la complejidad que representa este certamen: "Después por pequeños detalles podes quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales”.

Siguiendo esta línea, rememoró lo que fueron los encuentros que se definieron desde el punto penal en Qatar 2022: "En la última tuvimos la suerte que, si bien fuimos superiores en el partido tanto ante Países Bajos como con Francia, tuvimos que ir a los penales y ahí tuvimos a la bestia del ‘Dibu’ que nos hizo ganar, pero podés llegar a los penales y no ganar".

Cuáles son los posibles rivales de Argentina en el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre desde las 12 del mediodía (hora Argentina) se realizará el sorteo que definirá los grupos y los hipotéticos caminos de la selección argentina en la cita mundialista. A continuación, todos los bombos y posibles rivales de Argentina:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, Repechajes A, B, C y D de Europa, clasificados 1 y 2 del repechaje internacional

Noticias relacionadas
Bullrich dijo tener “dudas” sobre el vínculo entre Messi y Tapia

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

El seleccionado argentino viene de hacer una gran eliminatorias. Terminó primero con 9 puntos de diferencia sobre el segundo.

Se viene el Mundial: cómo estarán conformados los cuatro bombos para el sorteo del viernes en Washington

Así quedó la estatua de Messi en Mar del Plata

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Inter Miami festeja haber llegado a la gran final de la MLS. Messi y Silvetti, felices.

Messi y Silvetti, campeones de la Conferencia Este, van por la gloria en la MLS

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Lo último

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

La que le gana al tiempo: se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Casi todos los grandes usuarios de la provincia ya los tienen incorporados para registrar sus consumos energéticos

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento shockeante que vivió en el recinto
Política

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante" que vivió en el recinto

En la ciudad hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

En la ciudad hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Ovación
La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

Por Luis Castro
Ovación

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron los ídolos

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Policiales
Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

La Ciudad
Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar
La Ciudad

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

Más de 50 mil chicos aprendieron sobre cuidado del agua y siguen las actividades en las colonias de vacaciones

Más de 50 mil chicos aprendieron sobre cuidado del agua y siguen las actividades en las colonias de vacaciones

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe