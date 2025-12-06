Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

La selección argentina junior enfrentará a España este domingo, a las 9, con televisación de Espn. Los hermanos Juan y Lucas Boretti, en el plantel nacional

Los jugadores de la selección argentina de hockey, felices tras el triunfo sobre Países Bajos en cuartos.

El seleccionado argentino masculino junior de hockey se medirá frente a España este domingo, a las 9, en una de las semifinales del campeonato Mundial. Los Leoncitos, con los gemelos rosarinos Juan y Lucas Boretti , jugarán en el Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium de Chennai (India), con televisación de Espn.

Una victoria clasificará a la selección argentina a su cuarta final mundialista, con el antecedente de que fue campeona del mundo en dos oportunidades.

El primero de esos dos títulos del mundo fue hace 20 años, en Rotterdam 2005. Argentina se consagró con dos rosarinos, Tomás Alonso, de Jockey Club, y Manuel Brunet, de Universitario.

Los hermanos Boretti, de Jockey Club, están a dos victorias de repetir ese logro. Ambos integran el plantel albiceleste que conduce Juan Gilardi.

Juan Boretti es mediocampista y habitualmente ocupa un lugar en el anco suplente. Lucas es el tercer arquero del equipo.

image - 2025-12-01T160433.476 Juan y Lucas Boretti juegan al hockey en el Jockey Club.

La otra coronación de Argentina en un Mundial fue en Bhubaneshwar (India) en 2021, mientras que fue subcampeona en Hobart (Australia) 2001.

La otra semifinal del Mundial

Previo al enfrentamiento entre Argentina y España se conocerá el final de la actual Copa del Mundo. A las 4 se cruzarán Bélgica y Francia.

Los Leoncitos accedieron a las semifinales luego de ganar su grupo en la etapa clasificatoria y la victoria por 1 a 0 en cuartos de final contra Países Bajos.