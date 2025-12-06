La Capital | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Puerto San Martín se impuso 4 a 2 ante Racing de Teodelina en condición de visitante y logró un gran triunfo para avanzar de fase

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

6 de diciembre 2025 · 19:56hs
PSM Fútbol dio un paso importante en la segunda ronda en el Regional Amateur.

PSM Fútbol dio un paso importante en la segunda ronda en el Regional Amateur.

PSM Fútbol comenzó la segunda ronda del Regional Amateur con el pie derecho. En el partido de ida frente a Racing de Teodelina, como visitante, se impuso por 4 a 2 y sacó una apreciable ventaja para la revancha que se jugará la semana próxima en el reducto de los verdinegros.

El equipo de Damián Pennesi jugó un excelente primer tiempo y ahí sacó la diferencia. La etapa inicial fue un monólogo de la visita porque en 20 minutos convirtió tres goles. El primero, por intermedio de Yair Bohnhoff desde afuera del área a los dos minutos. Y después apareció Nicolás Heiz a los 8' y 20' para poner un 3 a 0 lapidario.

El local sintió el impacto y fue en busca del descuento. Sobre los 28' tuvo su chance cuando llegó el penal sobre Melo, que marcó el árbitro Lucas Pedroso, proveniente de la Liga Cañadense. Lautaro Alegre remató al palo derecho, pero apareció Roa Molina para quedarse con el tiro anunciado.

>> Leer más: Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

En los minutos finales del primer tiempo, PSM Fútbol contó con varias chances para aumentar pero sus delanteros no estuvieron finos en la puntada final.

En el complemento, el dueño de casa cambió su imagen y llegó al descuento con los goles a los 61' y 66' por intermedio de Lautaro Alegre y Maximiliano Melo, respectivamente.

A partir de los goles académicos, el trámite se hizo de ida y vuelta. En el cuarto minuto adicionado del complemento, llegó la contra para PSM Fútbol por intermedio de Gonzalo Atardo, quien con una soberbia definición estampó el 4 a 2 definitivo.

Noticias relacionadas
Los jugadores de la selección argentina de hockey, felices tras el triunfo sobre Países Bajos en cuartos.

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Ángel Di María fue ternado como el mejor futbolista argentino de 2026.

Ángel Di María, nominado a los Premios Olimpia: ¿quién fue el mejor futbolista argentino de de 2025?

Alumni de Casilda fue el mejor en la segunda categoría del básquet de la Rosarina.

Básquet de la Rosarina: Alumni de Casilda se consagró campeón en la Primera A

Provincial está transitando su mejor temporada en la Liga Argentina de Básquet desde que volvió al plano nacional.

Provincial se hace fuerte en la Liga Argentina de Básquet y da pelea en la Conferencia Sur

Ver comentarios

Las más leídas

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Lo último

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Agentes de la Policía Federal secuestraron más de 6 millones de pesos, 730 dólares, euros y 18 cajas de papel para armar cigarrillos

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
La Ciudad

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Ovación
La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS
Ovación

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Ángel Di María, nominado a los Premios Olimpia: ¿quién fue el mejor futbolista argentino de de 2025?

Ángel Di María, nominado a los Premios Olimpia: ¿quién fue el mejor futbolista argentino de de 2025?

Policiales
Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

La Ciudad
El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Por Claudio Berón

Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada
Política

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga
LA CIUDAD

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
Política

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo