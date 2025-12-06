Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Puerto San Martín se impuso 4 a 2 ante Racing de Teodelina en condición de visitante y logró un gran triunfo para avanzar de fase

PSM Fútbol dio un paso importante en la segunda ronda en el Regional Amateur.

PSM Fútbol comenzó la segunda ronda del Regional Amateur con el pie derecho. En el partido de ida frente a Racing de Teodelina, como visitante, se impuso por 4 a 2 y sacó una apreciable ventaja para la revancha que se jugará la semana próxima en el reducto de los verdinegros.

El equipo de Damián Pennesi jugó un excelente primer tiempo y ahí sacó la diferencia. La etapa inicial fue un monólogo de la visita porque en 20 minutos convirtió tres goles. El primero, por intermedio de Yair Bohnhoff desde afuera del área a los dos minutos. Y después apareció Nicolás Heiz a los 8' y 20' para poner un 3 a 0 lapidario.

El local sintió el impacto y fue en busca del descuento. Sobre los 28' tuvo su chance cuando llegó el penal sobre Melo, que marcó el árbitro Lucas Pedroso, proveniente de la Liga Cañadense. Lautaro Alegre remató al palo derecho, pero apareció Roa Molina para quedarse con el tiro anunciado.

En los minutos finales del primer tiempo, PSM Fútbol contó con varias chances para aumentar pero sus delanteros no estuvieron finos en la puntada final.

En el complemento, el dueño de casa cambió su imagen y llegó al descuento con los goles a los 61' y 66' por intermedio de Lautaro Alegre y Maximiliano Melo, respectivamente.

A partir de los goles académicos, el trámite se hizo de ida y vuelta. En el cuarto minuto adicionado del complemento, llegó la contra para PSM Fútbol por intermedio de Gonzalo Atardo, quien con una soberbia definición estampó el 4 a 2 definitivo.