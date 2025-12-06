La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Las probabilidades de chaparrones y tormentas pasaron al domingo, y el lunes habrá una baja pronunciada en los registros térmicos

6 de diciembre 2025 · 19:30hs
Las lluvias dominarán el tiempo de este domingo en Rosario.

Marcelo Bustamante / La Capital

Las lluvias dominarán el tiempo de este domingo en Rosario.

La pesadez y el calor se apoderaron de Rosario, aunque habrá un pequeño alivio en el tiempo durante la mitad del fin de semana largo. Las lluvias que se pronosticaron en un primer momento para el lunes pasaron al domingo, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que, además, anticipa un marcado descenso en las temperaturas para el lunes.

En su reporte diario, el organismo nacional prevé un domingo que tendrá chaparrones durante la madrugada, lluvias aisladas hacia la mañana y tormentas aisladas en la tarde. El mejoramiento llegaría hacia la noche y si bien las cifras de las temperaturas seguirán siendo altas (mínima de 19º y máxima de 30º), se espera que haya vientos desde el este y el sudeste con ráfagas que llegarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Estas condiciones darán paso a un lunes con un abrupto descenso en las temperaturas. El SMN pronostica que la mínima será de 18º, muy similar al domingo, pero que la máxima no pasará de los 22º. El cielo estará mayormente nublado durante todo el feriado.

>> Leer más: Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El respiro durará hasta el martes inclusive, día en el que se prevé que la temperatura mínima llegue hasta los 15º y que la máxima no pase de los 28º. Para el miércoles, las condiciones veraniegas volverán: se espera una mínima de 15º y una máxima de 32º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un jueves con mucho sol y una maxima de 33º

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

el tiempo en rosario: un miercoles con mucho sol y el calor en aumento

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

 Según lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la semana la temperatura podría llegar a los 31º.

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

el tiempo en rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Ver comentarios

Las más leídas

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Lo último

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Agentes de la Policía Federal secuestraron más de 6 millones de pesos, 730 dólares, euros y 18 cajas de papel para armar cigarrillos

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
La Ciudad

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Ovación
La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS
Ovación

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Ángel Di María, nominado a los Premios Olimpia: ¿quién fue el mejor futbolista argentino de de 2025?

Ángel Di María, nominado a los Premios Olimpia: ¿quién fue el mejor futbolista argentino de de 2025?

Policiales
Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

La Ciudad
El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Por Claudio Berón

Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada
Política

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga
LA CIUDAD

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
Política

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo