El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura Las probabilidades de chaparrones y tormentas pasaron al domingo, y el lunes habrá una baja pronunciada en los registros térmicos 6 de diciembre 2025 · 19:30hs

Marcelo Bustamante / La Capital Las lluvias dominarán el tiempo de este domingo en Rosario.

La pesadez y el calor se apoderaron de Rosario, aunque habrá un pequeño alivio en el tiempo durante la mitad del fin de semana largo. Las lluvias que se pronosticaron en un primer momento para el lunes pasaron al domingo, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que, además, anticipa un marcado descenso en las temperaturas para el lunes.

En su reporte diario, el organismo nacional prevé un domingo que tendrá chaparrones durante la madrugada, lluvias aisladas hacia la mañana y tormentas aisladas en la tarde. El mejoramiento llegaría hacia la noche y si bien las cifras de las temperaturas seguirán siendo altas (mínima de 19º y máxima de 30º), se espera que haya vientos desde el este y el sudeste con ráfagas que llegarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Estas condiciones darán paso a un lunes con un abrupto descenso en las temperaturas. El SMN pronostica que la mínima será de 18º, muy similar al domingo, pero que la máxima no pasará de los 22º. El cielo estará mayormente nublado durante todo el feriado.

El respiro durará hasta el martes inclusive, día en el que se prevé que la temperatura mínima llegue hasta los 15º y que la máxima no pase de los 28º. Para el miércoles, las condiciones veraniegas volverán: se espera una mínima de 15º y una máxima de 32º.