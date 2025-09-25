La Capital | Ovación | Newell's

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, obvio que el club lo hizo"

El Negro Sergio Almirón rompió el silencio sobre la histórica polémica de la partida del mejor jugador del mundo a Barcelona

Luis Castro

Por Luis Castro

25 de septiembre 2025 · 10:10hs
El Negro Almirón y la partida de Lionel Messi a España

El Negro Almirón y la partida de Lionel Messi a España, un tema que siempre quedó instalado en Newell's.

"Newell's lo pagó, obvio que el club lo hizo". El Negro Sergio Almirón aseguró que el club del Parque Independencia cubrió el tratamiento que en su infancia necesitó Lionel Messi, quien luego se convertiría en el mejor jugador del mundo. En diálogo con La Capital, rompió el silencio sobre la histórica polémica de la partida del mejor jugador del mundo a Barcelona y habló sobre los rumores que lo vinculan con la partida de la Pulga.

-Hay un tema de suma importancia en la vida de Newell's y muchas veces fuiste mencionado, incluso apuntado por la partida de Lionel Messi porque estabas al frente de la Escuela Malvinas Argentinas. ¿Cómo es la historia?

-Puedo contar algunas cosas y otras que te dije fuera de nota que me las guardo para más adelante. En la última etapa de Lionel en Malvinas lo tuve cuando llegué. Fue el último año porque después pasaba a otra categoría. Tuve la suerte de verlo, de estar ahí. Después surgió todo el problema que se conoce, pero yo no estaba en divisiones inferiores. Hay cosas que me las guardo para otro momento.

Embed - ¿Qué es de tu vida? El Negro Sergio Almirón

-Vos sabés y has escuchado miles de veces la historia que se dice que Newell's no le quiso pagar el tratamiento.

-El tiempo será testigo. Newell's le pagó al tratamiento, obvio que Newell's lo hizo.

-Por ahí no se mencionaba tanto tu nombre, pero sí el de otro coordinador.

-Sí, es así porque cuando se va a España ya estaba en Bella Vista. ¿Me entendés? Es una parte de lo que realmente no se habla, pero algún día voy a tener la la oportunidad de contar y mostrar todo, Cuando uno se quiere ir, se va, pero hay que reconocer cuando desde la otra parte se trata de ayudar. A Leo lo quiero muchísimo, tuve la suerte de verlo en la cancha de siete. Es un pibe sensacional, espectacular. El número uno del mundo, Por eso lo único que te puedo decir es que un momento sí se lo ayudó.

>>Leer más: El día que a Lionel Messi le dijeron que no en Newell's

-Entonces la historia es algo incompleta, no se ha contado todo.

-No, pero no quiero entrar en eso porque después empiezan los problemas. Le fue muy bien, es un gran ser humano y un padre de familia espectacular. Es muy buena gente.

La historia de la que siempre se habló

Messi comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol en el club de su barrio, Abanderado Grandoli. Ahí ya sorprendía con sus gambetas y se destacaba sobre el resto. Hasta que a los 6 años fichó con Newell's, tal como lo registró la ficha de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF), que en marzo de 1994 tomó nota de su inscripción como jugador en las divisiones infantiles de la entidad del Parque. Y de esa forma pudo comprobarse que convirtió para la Lepra hasta 1999 (con 12 años) un total de 234 goles en 176 partidos.

"Mi sueño fue siempre ser futbolista, llegar a primera división, estaba en Newell's y mi sueño era jugar en el Coloso. La vida me llevó para otro lado, pero mi sueño siempre fue ser jugador profesional", dijo hace largos años Lionel.

Su rendimiento en el Parque trascendió enseguida y en River tomaron nota, pero no sucedió nada. "Fui a probarme a River por un técnico que estaba en Rosario. Jugué con chicos mas grandes, categoría 85, cerca de 20 minutos y me dijeron que vuelva en 10 días con mi categoría", contó Messi oportunamente en una entrevista brindada a Fox Sports.

>>Leer más: La historia de Messi en las infantiles rojinegras

"Hicieron un partido e hice como tres o cuatro goles con gente de mi edad. Me dijeron que me quede. Me dijeron que traiga el pase", agregó. River se ofreció a pagar el tratamiento con hormonas de crecimiento, pero finalmente no lo hizo. Y esa determinación que tomó la entidad de Núñez hizo que el destino de la historia fuera otro.

"Newell's no me bancó en ese aspecto, nunca me pagó. Mi vieja (Celia Cuccittini) renegaba para que nos puedan ayudar pero era complicado en esa época. Cuando fui a buscar el pase, no me lo dieron y después surgió lo de Barcelona", narró el propio jugador sobre su partida de la Lepra.

A los 13 años cruzó el Atlántico y desembarcó en el Barcelona, que ya había observado -a través del exjugador y dirigente del club, Carles Rexach- los malabares del poeta de la zurda.

La entidad catalana se hizo cargo de abonar el tratamiento médico para sortear los obstáculos de crecimiento y la familia Messi arribó a España en septiembre de 2000 para una prueba. Tres meses más tarde, Lionel fue fichado por el conjunto culé y a partir de ahí comenzó a escribirse la historia del mejor jugador del mundo.

Noticias relacionadas
La junta electoral tendrá una reunión clave para definir la fecha de las elecciones de Newells.

Reunión clave en Newell's: la junta electoral define con agrupaciones la fecha de elecciones

Newells consiguió un triunfo ante Sportivo Las Pareja, en un amistoso en Bella Vista.

Newell's hizo fútbol ante Sportivo Las Parejas pensando en Estudiantes

En un clima de tensión, un grupo de socios de Newells exigió hoy que se desarrolle antes el proceso electoral. 

Newell's: un jueves clave para adelantar las elecciones, con pedidos de renuncia a Astore

Fernando Echenique y Andrés Merlos dirigirán los partidos de los rosarinos en la próxima fecha.

Clausura: Central y Newell's, con los mismos árbitros que los dirigieron en la cuarta fecha

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Lo último

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero

"Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

La titular de la SRR, María Soledad Aramendi, sostuvo que “hay enojo de productores y acopiadores" porque la suspensión del gravamen duró apenas 72 horas

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Ovación
Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo
Ovación

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, obvio que el club lo hizo

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, obvio que el club lo hizo"

Sergio Almirón: Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newells

Sergio Almirón: "Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newell's"

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein