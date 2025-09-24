Newell's hizo fútbol ante Sportivo Las Parejas pensando en Estudiantes

Newell's busca ponerse a punto para tratar de salir de la mala racha futbolística que lo atormenta desde hace tiempo

El golpe de la Copa Argentina todavía resuena en Newell's , la derrota ante Belgrano por los cuartos de final del certamen federal dejó una crisis futbolística muy difícil de resolver , y ni siquiera en la rápida "revancha" que tuvo en la Liga Profesional ante el mismísimo Pirata no pudo revertir la situación. Todo lo contrario, la profundizó.

Como lo había hecho antes del encuentro del lunes en Córdoba, Cristian Fabbiani volvió a utilizar el primer entrenamiento posterior al partido para realizar un amistoso. La semana pasada, el rival fue Douglas Haig de Pergamino, y esta vez, el turno le tocó a Sportivo Las Parejas .

Fueron 90 minutos de fútbol en el complejo Jorge Griffa y a puertas cerradas. El once que plantó el Ogro fue con Williams Barlasina; Lisandro Montenegro, Fabián Noguera, Saúl Salcedo, Luca Sosa, y Alejo Tabares; Jerónimo Gómez Mattar, Martín Fernández Figueira, y Facundo Guch; Franco Orozco y Genaro Rossi.

Entraron en Newell's

A lo largo del cotejo, fueron ingresando Martín Luciano, Brian Calderara, quien actuó como volante central, Juanchón García e Ignacio Liberato. El Rojinegro se quedó con la victoria, con goles de Salcedo y Rossi, este último de penal. La novedad, estuvo en la posición de Calderara, quien dejó el carril izquierdo para ubicarse en la mitad de cancha.

Se verá de aquí hasta el martes, si el entrenador leproso quedó conforme con el trabajo de alguno de los jugadores ante el conjunto de Las Parejas y les da una oportunidad en el equipo titular ante Estudiantes.

Herrera sigue en duda en Newell's

Tras más de 15 días de lesiones musculares, el delantero Luciano Herrera está a disposición del DT pero no estaría para ser parte del once de arranque que enfrente al Pincha en el Coloso.

El ex futbolista de Defensa y Justicia, se lesionó después de la derrota en el clásico y, más allá que estuvo citado para el partido de cuartos de final de Copa Argentina, quedó marginado.