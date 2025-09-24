La Capital | Ovación | Newell's

Newell's hizo fútbol ante Sportivo Las Parejas pensando en Estudiantes

Newell's busca ponerse a punto para tratar de salir de la mala racha futbolística que lo atormenta desde hace tiempo

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

24 de septiembre 2025 · 22:09hs
Newells consiguió un triunfo ante Sportivo Las Pareja

Newell's consiguió un triunfo ante Sportivo Las Pareja, en un amistoso en Bella Vista.

El golpe de la Copa Argentina todavía resuena en Newell's, la derrota ante Belgrano por los cuartos de final del certamen federal dejó una crisis futbolística muy difícil de resolver, y ni siquiera en la rápida "revancha" que tuvo en la Liga Profesional ante el mismísimo Pirata no pudo revertir la situación. Todo lo contrario, la profundizó.

Como lo había hecho antes del encuentro del lunes en Córdoba, Cristian Fabbiani volvió a utilizar el primer entrenamiento posterior al partido para realizar un amistoso. La semana pasada, el rival fue Douglas Haig de Pergamino, y esta vez, el turno le tocó a Sportivo Las Parejas.

Fueron 90 minutos de fútbol en el complejo Jorge Griffa y a puertas cerradas. El once que plantó el Ogro fue con Williams Barlasina; Lisandro Montenegro, Fabián Noguera, Saúl Salcedo, Luca Sosa, y Alejo Tabares; Jerónimo Gómez Mattar, Martín Fernández Figueira, y Facundo Guch; Franco Orozco y Genaro Rossi.

>>Leer más: Newell's: un jueves clave para adelantar las elecciones, con pedidos de renuncia a Astore

Entraron en Newell's

A lo largo del cotejo, fueron ingresando Martín Luciano, Brian Calderara, quien actuó como volante central, Juanchón García e Ignacio Liberato. El Rojinegro se quedó con la victoria, con goles de Salcedo y Rossi, este último de penal. La novedad, estuvo en la posición de Calderara, quien dejó el carril izquierdo para ubicarse en la mitad de cancha.

Se verá de aquí hasta el martes, si el entrenador leproso quedó conforme con el trabajo de alguno de los jugadores ante el conjunto de Las Parejas y les da una oportunidad en el equipo titular ante Estudiantes.

>>Leer más: Torneo Clausura: Central y Newell's, con los mismos árbitros que los dirigieron en la cuarta fecha

Herrera sigue en duda en Newell's

Tras más de 15 días de lesiones musculares, el delantero Luciano Herrera está a disposición del DT pero no estaría para ser parte del once de arranque que enfrente al Pincha en el Coloso.

El ex futbolista de Defensa y Justicia, se lesionó después de la derrota en el clásico y, más allá que estuvo citado para el partido de cuartos de final de Copa Argentina, quedó marginado.

Noticias relacionadas
El médico se acerca al final de su mandato en Newells.

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Tras la nueva caída de Newell’s, el Ogro Fabbiani intenta resistir pero el equipo no aparece. La crisis en la entidad rojinegra se profundiza a cada paso.

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

El Loco Bielsa sonriente en la charla en España.

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Las últimas elecciones de Newells, que ganó Nacho Astore, se realizaron el 19 de septiembre de 2021.

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Lo último

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones

Newells: un jueves clave para adelantar las elecciones, con pedidos de renuncia a Astore

Newell's: un jueves clave para adelantar las elecciones, con pedidos de renuncia a Astore

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al peronismo y a Milei

Con Pullaro, Scaglia, Farías y Schiaretti, la alianza largó la campaña rumbo a octubre. "Salgan a caminar la calle, vayan casa por casa", pidió el gobernador

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al peronismo y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Ovación
Rosario podría jugar el partido para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Rosario podría "jugar el partido" para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Rosario podría jugar el partido para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Rosario podría "jugar el partido" para ser una de las sedes del Mundial en 2030

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

La Ciudad
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión
Zoom

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones
Economía

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Salud

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's