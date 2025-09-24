Newell's: un jueves clave para adelantar las elecciones, con pedidos de renuncia a Astore

La junta electoral de Newell's determinó que las agrupaciones se reúnan este jueves para decidir si se anticipan los comicios al 16 de noviembre

En un clima de tensión, un grupo de socios de Newell's exigió hoy que se desarrolle antes el proceso electoral.

Newell's atraviesa tiempos preelectorales y el escenario de complicaciones que envuelve su estado de aturdimiento y perturbación afecta todos sus flancos de avance. Cada paso institucional rumbo a la renovación de autoridades queda dañado por dificultades que van surgiendo y se van multiplicando. En ese marco de agitación interna, este jueves se desarrollará una reunión en el club del parque Independencia que será clave para la suerte que puede correr este pedido de adelantamiento de las elecciones que formalizó la comisión directiva actual.

Esa solicitud que envió el presidente Ignacio Astore a la junta electoral para que se adelante la fecha de las elecciones, previstas para el 14 de diciembre, de acuerdo a fuentes consultadas, es muy factible que la votación se realice un mes antes.

En ese contexto de decisiones trascendentes, el día tentativo que se está manejando por estas horas es el domingo 16 de noviembre , aunque no se descarta incluso que pueda ser antes.

En Newell's buscan consensos

Eso se definirá la reunión de mañana, a las 18, entre la junta electoral y las 16 agrupaciones que retiraron oficialmente planillas de avales para poder participar de estas elecciones en Newell’s.

Si bien, todos creen que no todas esas agrupaciones llegarán a formar parte de todo ese proceso electivo, en este momento se necesita la venia y el guiño de aceptación y acompañamiento de las 16 agrupaciones que ya iniciaron esta carrera electoral, para determinar si adelantan esa instancia.

Según trascendió, si uno solo de los representantes de las agrupaciones se opone a este adelantamiento, obligará a volver a la fecha original que estaba establecida para el 14 de diciembre.

Cónclave decisivo en Newell's

Ante este panorama, queda muy en claro la enorme importancia que tendrá el cónclave de mañana en el club rojinegro. Si arriba la decisión unánime de anticipar, podría representar un valioso atajo que le permitiría comenzar a rodar con mayor velocidad los engranajes formales de la elección.

Ese apresuramiento, además, permitiría a las nuevas autoridades poder asumir antes y empezar a tomar decisiones importantes dentro de la estructura de organización del futbol profesional y eso derivaría, a la vez, en poder manejar según su criterio el mercado de pases de verano.

También incluiría cómo afrontará la inhibición que todavía pesa sobre el club para poder actuar en el mercado de pases. Hoy esa traba sigue vigente.

Manejar esos tiempos

En poder maniobrar esos tiempos radica la relevancia de poder adelantar las elecciones, y por eso se especula que la chance de adelantar la fecha oficial contaría con una aprobación mayoritaria.

Y habrá que ver si es de carácter total, ya que para esta instancia se precisa este tipo de contundente respaldo a la solicitud.

En la reunión de hoy por la tarde, la junta electoral avanzó en ese sentido, y programó para mañana este cónclave que contendrá una enorme grado de relevancia interna.

En ese sentido, más allá de que hubo 16 agrupaciones que retiraron las planillas para poder ser parte de este proceso eleccionario, lo más probable es que esa cantidad se vaya reduciendo considerablemente a medida de que se avanza en este trayecto rumbo a la elecciones.

Lo más factible es que queden 3 o 4 listas, las que cuenten con más apoyo de los socios para poder disputar este proceso electoral.

Esa es la parte que vendrá luego de esta reunión con la junta electoral que determinará si se adelantan estos comicios que tanto esperan en el parque Independencia.

Con socios afuera

A la misma hora del trascendental encuentro, mañana a las 18, algunas agrupaciones, entre ellas Legión Leprosa y Autoconvocados, organizaron una marcha de apoyo al pedido de adelantamiento de las elecciones.

En ese marco, se desarrollará la reunión, con socios expresando su profunda preocupación por el pobre presente institucional y la necesidad de apurar los tiempos de los comicios.