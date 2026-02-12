La Capital | Ovación | tenis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

La selección argentina de tenis jugará nuevamente en el país. La última vez fue en 2024, cuando recibió a Kazajistán en las canchas del Jockey Club Rosario

12 de febrero 2026 · 17:05hs
La misión de Javier Frana es que su equipo clasifique para Quallifers 2027.

La misión de Javier Frana es que su equipo clasifique para Quallifers 2027.

La selección argentina de tenis volverá a jugar de local luego de dos años y medio, cuando en septiembre reciba a Turquía en una serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis, de acuerdo al sorteo realizado en la mañana de este jueves en las oficinas de la ITF en Londres.

Argentina partía como segunda preclasificada para el sorteo, por lo que sabía de antemano que su rival sería una nación no sembrada. La bolilla tocó Turquía y, esta vez, el sorteo de la localía resultó favorable. Así, el equipo conducido por Javier Frana buscará entre el 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre, en sede a confirmar, el triunfo que lo deposite en los Qualifiers 2027 de la competencia.

La última vez en casa, fue en Jockey

De esta manera, el equipo nacional corta una larga racha de series como visitante, después de aquella ajustada victoria frente a Kazajistán a comienzos de 2024, en las canchas del Jockey Club Rosario. Luego, ese mismo año, el conjunto albiceleste jugó la fase de grupo de las Finales en Manchester, donde obtuvo la clasificación para la etapa final en Málaga, donde cayó ante el campeón, Italia.

En 2025, el camino se inició en Noruega, con triunfo de Argentina en el debut de Frana como capitán. La segunda ronda de los Qualifiers, Argentina la ganó nuevamente en el extranjero: en Groningen, frente a Países Bajos. En Las Finales de Bolonia, Argentina cayó ante Alemania en cuartos de final.

En el inicio de la presente temporada, Argentina visitó a Corea del Sur, una vez más luego de perder el sorteo de la localía. La derrota en Busan cortó la posibilidad de pelear un lugar en Las Finales por tercer año consecutivo, y llevará a Los Halcones a disputar una instancia que no jugaba desde septiembre de 2023, cuando derrotó a Lituania en Buenos Aires.

Turquía el rival de Argentina

Turquía no tiene representantes en el top 100, ni en singles ni en dobles. Actualmente, su principal exponente es Mert Alkaya (375 en el ranking de individuales). l, Yanki Erel (437), Ergi Kirkin (553), Kerem Yilmaz (1640) y Kaan Isik Kosaner (sin ranking) fueron los convocados por el capitán Erhan Oral para derrotar el pasado fin de semana, como visitante, a Eslovenia por 3 a 1.

Turquía ocupa el puesto 33 del ranking de naciones de la ITF (Argentina está en el puesto 10) y en la larga historia de la Copa Davis se registra un solo antecedente entre ambas naciones: fue en 1964, en Estambul, donde el equipo albiceleste representado por Eduardo Soriano y Roberto Aubone se impuso por 5 a 0. Al ser una serie disputada antes de 1970, para en oportunidad se sorteó la localía.

En caso de que el combinado albiceleste gane la próxima fase, se asegurará disputar las Qualifiers de la edición 2027 y luchar por una nueva ensaladera. Caso contrario, disputarán los Playoff frente a los ganadores del Grupo Mundial II.

En el resto de las series del Grupo I se medirán: Australia v. Polonia, Países Bajos v. Colombia, Hungría v. Luxemburgo, Brasil v. Suiza, Finlandia v. Mónaco, Dinamarca v. Bulgaria, Serbia v. Lituania, Eslovaquia v. Grecia, Japón v. Nueva Zelanda, Noruega v. China, Suecia v. China Taipei y Perú v. Paraguay

Luciano Ambrogi terminó con mucho dolor en la zona de la cintura y el final del partido se le hizo cuesta arriba.

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

tenis: con mente fria y corazon caliente, ambrogi se metio en octavos de final

Tenis: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

La primera división de Japón implementó las tandas de penales en los partidos igualados.

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Atlético Mineiro en Brasil.

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

