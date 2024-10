La Asociación Uruguaya de Fútbol ratificó la continuidad de Bielsa en la selección de ese país

De todas formas, el dirigente dejó en claro que está preocupado porque la Celeste sólo obtuvo 2 puntos de 12 posibles en las últimas cuatro fechas de Eliminatorias sudamericanas. “Son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero estamos tranquilos. Sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia en un momento en que no teníamos todos los jugadores disponibles, y ahora estamos saliendo de esa zona“, sostuvo.

¿Qué dijo Bielsa tras el empate?

Más allá de que Uruguay conserva un lugar entre los clasificados al Mundial 2026, la ausencia de victorias no deja de poner en alerta al equipo. Es por eso que durante la conferencia de prensa tras el choque con Ecuador, el ex DT de Newell's aceptó: "El momento del equipo no es sencillo".

"En este tipo de situaciones -agregó- darles minutos a jugadores jóvenes, con pocos antecedentes de selección, no sé si ayuda al equipo y si los ayuda a ellos. Hay veces que la inestabilidad es mejor que la toleren los jugadores acostumbrados a este tipo de experiencias“, opinó el Loco Bielsa.

Cuando fue consultado si toda la polémica que se generó tras las declaraciones de Luis Suárez contra su figura impactó en el grupo, el Loco opinó: “No ignoro la situación, pero si usted me dice no lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir, mi respuesta es «no». Eso no influyó“.

La mala racha de Uruguay

La última victoria con festejo de Uruguay se dio en la fase de grupos de la Copa América 2024 ante Estados Unidos. Desde aquel 1º de julio el equipo de Marcelo Bielsa no sólo no puede sumar de a tres sino que tampoco anotó goles. Una situación que no deja de sorprender y que alimenta las críticas hacia un técnico que elogiado por la gran mayoría de los uruguayos.