La Asociación Uruguaya se reunió con Marcelo Bielsa en medio del escándalo

Pese a los rumores que circulaban acerca de que este acontecimiento podría ser una movida para forzar la salida del exdirector técnico de Newell's, entre otros, por voluntad propia, desde el país vecino algunas voces indicaron que ese rumor no tiene sentido.

Lo concreto es que la asociación no está del todo bien desde lo económico y no podría pagar una rescisión de contrato, a la vez que algunas voces insisten en que no hay campaña en contra de Bielsa de exjugadores con intenciones de tomar el mando. No obstante, el momento que vive el Loco es raro y con duras acusaciones de históricos de la selección.