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Kylian Mbappé no se detiene: de la tripleta de la final de 2022 a un doblete en el debut mundialista

El astro anotó dos goles en el 3 a 1 de Francia sobre Senegal y se convirtió en el tercer máximo goleador mundialista. Haaland metió 2 en el triunfo de Noruega

16 de junio 2026 · 18:59hs
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Kylian Mbappé celebra el primero de sus dos goles. La estrella de Francia fue clave para la victoria en el Mundial.

AP

Kylian Mbappé celebra el primero de sus dos goles. La estrella de Francia fue clave para la victoria en el Mundial.
Eerling Haaland se anticipó al arquero y señaló el segundo de Noruega.

Eerling Haaland se anticipó al arquero y señaló el segundo de Noruega.

Kylan Mbappé es temible. De una eficacia admirable. Con una precisa definición, la estrella de Francia abrió el camino de la victoria del seleccionado de Francia sobre Senegal por 3 a 1 en el debut en el Mundial 2026. El último gol también fue suyo, con un perfecto remate desde afuera del área que despejó fantasmas tras el descuento del rival.

El delantero empezó la Copa del Mundo con la puntería fina similar a la que terminó la edición anterior: autor de tres goles en la final que perdió frente la selección Argentina en la definición por penales.

Francia ganó un partido que puede ser determinante en la definición del grupo I. Después de un discreto primer tiempo, con Senegal cerca más de la apertura, reaccionó en la segunda etapa.

Francia mejoró y Kylan Mbappé no perdonó

El crecimiento del conjunto dirigido por Didier Deschamps necesitaba que se reflejara en la red. Fue Mbappé, cuando no, el que lo resolvió. Bradley Barcola aumentó para Francia e Ibrahim Mbaye achicó para los senegaleses en el tiempo adicional.

Deschamps arrojó una botella de agua con furia, molesto por la conquista de Senegal. Pero Mbappé disipó cualquier temor, con un tiro potente desde media distancia que aseguró el triunfo.

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Con los dos goles, Mbappé (15 partidos) llegó a los 14 goles en los Mundiales. Alcanzó al alemán Gerd Muller (13) y superó a francés Just Fontaine (6) y Lionel Messi (26), con 13. Sigue detrás del brasileño Ronaldo (19), con 15, y del alemán Miroslav Klose (24), con 16.

El partido fue un enfrentamiento de estilos opuestos. Francia ejerció la posesión y avanzó en base a toques y abriendo el juego. Senegal utilizó el juego directo y la velocidad. El predominio fue del representativo galo, pero sin encontrar profundidad durante la primera etapa. No logró conectar con Mbappé.

Senegal, cerca de la apertura

De una pérdida del astro francés en ataque, nació la primera jugada de peligro. Nicolás Jackson avanzó y su remate dio en el palo. La pelota rebotó en el pie del arquero Mike Maignan y no entró por casualidad .

Senegal volvió a tener el gol en los pies de Isamila Sarr. Pero su tiro abajo del arco se fue por sobre el travesaño.

Francia mejoró en la segunda etapa. Atacó con mayor determinación, Un zurdazo de Désiré Doué pasó cerca. Luego, Edouard Mendy le tapó los mano a mano a Michael Olise y Mbappé.

Hasta que el mismo Mbappé corrió en diagonal del medio hacia la derecha, recibió y la metió con un derechazo cruzado. Barcola se la picó al arquero en una corrida y puso el 2 a 0.

Francia fue muy peligrosa. Pero Senegal descontó sobre el final con el tanto de Mbaye. Faltaba la última aparición de Mbappé. Para que el triunfo francés no corriese riesgos.

Haaland también duplicó

El potente atacante Erling Haaland tuvo su estreno mundialista y no fue menos que su colega Mbappé. Hizo goles (29’ y 42’) en la victoria por 3 a 1 del seleccionado de Noruega ante Iraq por el grupo I.

Haaland empujó al fondo del arco un centro de Davide Wolfe para la apertura. Y aprovechó una mala salida rival para desnivelar tras el descuento de Aymen Hussein. Leo Oestigaard y Kristian Thorstvedt anotaron los otros goles.

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