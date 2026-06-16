La Capital | Ovación | Mundial

Túnez confirmó a su nuevo DT en plena disputa del Mundial: el verdugo de Argentina en 2022

La selección africana buscó un cambio de rumbo urgente tras la goleada 5-1 de Suecia, por lo que acudió a la experiencia del ex entrenador de Arabia Saudita

16 de junio 2026 · 15:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
El entrenador francés Hervé Renard dirigió a Marruecos en el Mundial de Rusia 2018.

El entrenador francés Hervé Renard dirigió a Marruecos en el Mundial de Rusia 2018.

El despido del DT de Túnez, Sabri Lamouchi, antes de que se complete la primera fecha, marcó un inesperado cambio en el Mundial 2026 que le dio paso a la aparición de Hervé Renard, exentrenador de Arabia Saudita que fue verdugo de la selección argentina en la Copa del Mundo 2022.

Unas horas después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, la Federación Tunecina de Fútbol oficializó la salida de su director técnico y, poco después, confirmó la llegada de su reemplazante, que deberá dar un golpe de timón urgente para continuar en carrera.

El equipo africano decidió apostar por la experiencia internacional del francés para revertir su situación en la fase de grupos, en la que deberá sumar ante Japón o Países Bajos para mantener las esperanzas de un boleto a los 16avos de final.

La noticia fue anunciada a través de un comunicado en el que la Federación aclaró que Renard se hará cargo del equipo de manera inmediata bajo las mismas condiciones económicas que tenía Lamouchi, con un acuerdo que será renegociado tras el Mundial para definir la continuidad del francés, según consignó la agencia EFE.

Herve Renard
El DT francés sorprendió al mundo en 2022 con su victoria ante Argentina.

El DT francés sorprendió al mundo en 2022 con su victoria ante Argentina.

>> Leer más: Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este martes 16 de junio

El repentino despido del DT de Túnez

Cabe destacar que Lamouchi dejó Túnez tras haber permanecido solamente cinco partidos al frente del equipo, con apenas un triunfo, un empate y tres derrotas obtenidas, que debido a la goleada ante Suecia marcaron el final de este vínculo.

>> Leer más: Las fuertes declaraciones de los referentes de Argelia en la previa del debut ante Argentina

El sueño de Túnez es lograr la clasificación a la siguiente ronda, por lo que justificaron la decisión en un necesario cambio de rumbo urgente, con dos partidos de alta exigencia por delante.

La experiencia de Renard en el Mundial

Con este reemplazo, Renard protagonizará su tercera participación consecutiva como entrenador en la Copa del Mundo, tras haber dirigido a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudita en 2022, con su histórica victoria ante Argentina en el debut. Cabe destacar que el francés había logrado la clasificación con el conjunto saudí, pero fue desvinculado del cargo una semana antes del Mundial.

Finalmente, Renard tendrá su debut como entrenador de Túnez el próximo sábado 20 de junio ante Japón en Monterrey, en un partido clave para continuar con vida en el grupo F. Luego, chocará ante Países Bajos el jueves 25 de junio en Kansas City.

Noticias relacionadas
Gianni Infantino, presidente de la Fifa, apareció en el vestuario de Irán tras su debut en el Mundial 2026.

Mundial: Infantino apareció en el vestuario de Irán y los jugadores no ocultaron las críticas

Nueva Zelanda siempre estuvo arriba en el marcador y sorprendió a los iraníes.

Mundial 2026: Nueva Zelanda e Irán protagonizaron un atractivo empate

La sonrisa del gran capitán argentino, Lionel Andrés Messi, pronto a cumplir 39 años.

A brillar el campeón: debuta con Messi en su último tango mundialista

Lionel Messi, durante uno de los entrenamientos de la selección argentina en Kansas City, durante el Mundial 2026.

Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Ver comentarios

Las más leídas

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Lo último

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Tenis: Agustín Calleri fue reelegido presidente de la AAT hasta 2030

Tenis: Agustín Calleri fue reelegido presidente de la AAT hasta 2030

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Fernando Sebastián Vázquez era requerido por Fiscalía en la causa por el asesinato del exjefe de la barra de Central y también lo investigaban por narcotráfico

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte
El Monumento, remodelado: Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra

Por Lucía Inés López
La Ciudad

El Monumento, remodelado: "Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio
La Ciudad

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal
La Ciudad

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Ovación
Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos
Ovación

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Deschamps, técnico de Francia, la tiró afuera: El favorito absoluto es España

Deschamps, técnico de Francia, la tiró afuera: "El favorito absoluto es España"

Rugby: con presencia rosarina, Los Pumitas ultiman detalles de cara al Mundial Juvenil

Rugby: con presencia rosarina, Los Pumitas ultiman detalles de cara al Mundial Juvenil

Policiales
Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a un detenido

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

La Ciudad
La UGR profundiza su compromiso con la ciudadanía digital en las escuelas
La Ciudad

La UGR profundiza su compromiso con la ciudadanía digital en las escuelas

El Monumento, remodelado: Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra

El Monumento, remodelado: "Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada
Información General

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial: No soy un modelo
Ovación

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial: "No soy un modelo"

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales
Economía

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85 % de la recaudación
Economía

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85 % de la recaudación

El tiempo en Rosario: martes con un leve repunte y algunas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con un leve repunte y algunas pocas nubes

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur
La ciudad

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos
Policiales

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso
La ciudad

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso

Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía
Economía

Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía

Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente
El Mundo

Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas
Policiales

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026
La Ciudad

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026

Semana decisiva en el conflicto entre la patronal y el sindicato aceitero
Política

Semana decisiva en el conflicto entre la patronal y el sindicato aceitero