Túnez confirmó a su nuevo DT en plena disputa del Mundial: el verdugo de Argentina en 2022

La selección africana buscó un cambio de rumbo urgente tras la goleada 5-1 de Suecia, por lo que acudió a la experiencia del ex entrenador de Arabia Saudita

El entrenador francés Hervé Renard dirigió a Marruecos en el Mundial de Rusia 2018.

El despido del DT de Túnez, Sabri Lamouchi , antes de que se complete la primera fecha, marcó un inesperado cambio en el Mundial 2026 que le dio paso a la aparición de Hervé Renard, exentrenador de Arabia Saudita que fue verdugo de la selección argentina en la Copa del Mundo 2022 .

Unas horas después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, la Federación Tunecina de Fútbol oficializó la salida de su director técnico y , poco después, confirmó la llegada de su reemplazante , que deberá dar un golpe de timón urgente para continuar en carrera.

El equipo africano decidió apostar por la experiencia internacional del francés para revertir su situación en la fase de grupos, en la que deberá sumar ante Japón o Países Bajos para mantener las esperanzas de un boleto a los 16avos de final.

La noticia fue anunciada a través de un comunicado en el que la Federación aclaró que Renard se hará cargo del equipo de manera inmediata bajo las mismas condiciones económicas que tenía Lamouchi , con un acuerdo que será renegociado tras el Mundial para definir la continuidad del francés, según consignó la agencia EFE.

Herve Renard El DT francés sorprendió al mundo en 2022 con su victoria ante Argentina. AP

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El repentino despido del DT de Túnez

Cabe destacar que Lamouchi dejó Túnez tras haber permanecido solamente cinco partidos al frente del equipo, con apenas un triunfo, un empate y tres derrotas obtenidas, que debido a la goleada ante Suecia marcaron el final de este vínculo.

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El sueño de Túnez es lograr la clasificación a la siguiente ronda, por lo que justificaron la decisión en un necesario cambio de rumbo urgente, con dos partidos de alta exigencia por delante.

La experiencia de Renard en el Mundial

Con este reemplazo, Renard protagonizará su tercera participación consecutiva como entrenador en la Copa del Mundo, tras haber dirigido a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudita en 2022, con su histórica victoria ante Argentina en el debut. Cabe destacar que el francés había logrado la clasificación con el conjunto saudí, pero fue desvinculado del cargo una semana antes del Mundial.

Finalmente, Renard tendrá su debut como entrenador de Túnez el próximo sábado 20 de junio ante Japón en Monterrey, en un partido clave para continuar con vida en el grupo F. Luego, chocará ante Países Bajos el jueves 25 de junio en Kansas City.