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El once titular de Argentina para su debut en el Mundial ante Argelia, con una gran sorpresa

Lionel Scaloni preparó el equipo para iniciar su camino por la Copa del Mundo esta noche en Kansas City. En esta nota, la posible formación albiceleste

16 de junio 2026 · 14:16hs
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Argentina debutará en el Mundial 2026 esta noche ante Argelia.

Foto: FOTOBAIRES

Argentina debutará en el Mundial 2026 esta noche ante Argelia.

La selección argentina debutará en el Mundial 2026 esta noche ante Argelia en Kansas City y comenzará su defensa del título obtenido en Qatar 2022. Para eso, Lionel Scaloni probó el posible equipo titular con algunas novedades y varios regresos de jugadores que finalizaron su recuperación en los últimos días.

Tras las dudas por su lesión, Emiliano Martínez será el arquero titular luego de recuperarse de una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió trabajar con normalidad durante la preparación y que lo dejó afuera de los dos amistosos previos ante Honduras e Islandia.

A su vez, el lateral derecho también era una de las incógnitas del cuerpo técnico, ya que tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel trabajaron diferenciado durante varias semanas y Agustín Giay ocupó el puesto en los dos amistosos.

Finalmente, de cara al debut de esta noche ante el conjunto africano, Scaloni tendrá a 25 de los 26 futbolistas convocados a disposición, con la única ausencia de Nicolás Tagliafico por un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió en el duelo ante Honduras.

Dibu Martinez Mundial
Emiliano Martínez será titular ante Argelia tras recuperarse de su lesión.

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Las novedades de la selección argentina

Además del regreso de Dibu Martínez, Molina sería quien inicie en la banda derecha de la defensa, la cual estuvo en duda hasta este martes con la posibilidad de Montiel, quien esperará desde el banco de suplentes.

También en la línea defensiva albiceleste, Scaloni se inclinaría por Lisandro Martínez para acompañar a Cuti Romero como dupla de centrales, mientras que Facundo Medina ocupará el lateral izquierdo en reemplazo de Tagliafico.

El mediocampo no contará con sorpresas y tendrá a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister desde el inicio, junto a Thiago Almada como enlace. En tanto, Lionel Messi arrancará en el frente de ataque junto a Lautaro Martínez, con Julián Álvarez desde el banco tras haberse recuperado de una molestia en su tobillo.

La probable formación de Argentina vs. Argelia

De esta manera, Scaloni pararía el siguiente equipo ante Argelia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En este equipo hay un ex-Central (Molina) y un ex-Newell's (Lisandro Martínez). Messi jugó de muy chico en el Rojinegro, pero después se fue al Barcelona.

Lionel Messi Mundial 2026
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A qué hora juegan Argentina vs. Argelia

El partido correspondiente al grupo J de la Copa del Mundo entre Argentina y Argelia se jugará este martes 16 de junio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium, en Misuri, con el arbitraje principal del polaco Szymon Marciniak, mientras que su compatriota Tomasz Kwiatkowski estará en el VAR. En tanto, los asistentes serán Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewiczs (misma nacionalidad). El estadounidense Ismail Elfath completa el plantel como cuarto árbitro.

Dónde ver Argentina vs. Argelia

La transmisión del encuentro entre Argentina y Argelia será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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