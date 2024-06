Kylian Mbappé no forma parte de la convocatoria de Francia para los Juegos Olímpicos

Thierry Henry, DT galo para el certamen en París, entregó la lista sin la estrella mundial, pero no le cerró la puerta de cara a un posible cambio

A pesar de los rumores, Kylian Mbappé no fue citado por Thierry Henry para los Juegos Olímpicos de París.

La competencia olímpica exige un plantel de 18 jugadores conformado por sub 23 y hasta tres excepciones de futbolistas mayores, pero el DT conservó uno de estos cupos y podría haber modificaciones antes del comienzo el próximo 24 de julio. “Habrá tres jugadores mayores de 23 años, pero no puedo contarles más. No es fácil con los clubes, que están en su derecho de retenerlos”, reconoció Henry en conferencia de prensa.