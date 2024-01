Kylian Mbappé quiere que Real Madrid le pague 100 millones de euros anuales brutos

@As_TomasRoncero , sobre el futuro de Mbappé "Le encanta hacerse el interesante. Pero el PSG sí que le ha dicho que no pueden estar esperando más" "Puede que esta vez, por fin, no tengamos que aguantar un culebrón y sabremos lo que decide en unos días" #elBar60 pic.twitter.com/Y6SPL0OOcs

Pero, además, el entorno del crack estaría pidiendo una prima de 175 millones de euros que irían a parar íntegramente a la familia Mbappé ya que PSG no recibirá nada, agregó el medio deportivo español, que no obstante especuló con que esas cifras no serán aceptadas por las autoridades de Real Madrid.

La contratación de Mbappé es desde hace mucho un deseo del club presidido por Florentino Pérez.