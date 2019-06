Kily González: "Me quedo con la rebeldía"

Delgado y el Kily, dos nombres con historia en Arroyito. "Cuando fue a la selección, fue él quien me abrió las puertas", dijo el Chelito.

Delgado y el Kily, dos nombres con historia en Arroyito. "Cuando fue a la selección, fue él quien me abrió las puertas", dijo el Chelito. Virginia Benedetto

Cristian González debió arreglársela con el puñado de pibes que están en 4ª, 5ª y 6ª división ante la negativa de Diego Cocca de cederle a varios juveniles que sumó al plantel profesional pero no utiliza tanto. "Me quedo con la rebeldía y querer ganar. Ver mal a los chicos en el vestuario me emociona, pero esto es así y debe servirles para seguir mejorando", dijo el Kily.

El técnico de la reserva canalla además remarcó: "Estoy cómodo y haciendo un trabajo bastante bueno. Hay que potenciar a los chicos porque más allá de que son todos juveniles, ninguno está para jugar en primera. En eso somos todos conscientes", aclaró.

Y acotó: "Estamos haciendo un trabajo a corto plazo porque se recrimina que no hay jugadores de inferiores. Lo que me deja tranquilo es que muchos chicos que hasta hace poco estaban con nosotros ahora están en primera. Pero tenemos que ganar porque la camiseta así lo exige. Pero obvio que están en una etapa de aprendizaje", concluyó el Kily.