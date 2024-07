Juegos Olímpicos: Simone Biles hace historia al cosechar su quinta medalla de oro

Las italianas Manila Espósito, Alice D'Amato y Ángela Andreoli finalmente consiguieron la medalla de plata, mientras que las brasileras Julia Soares, Flavia Saraiva y Rebeca Andrade completaron el podio.

La atleta abandonó Tokio 2020

En el inicio de las competencias de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la estadounidense Simone Biles decidió abandonar las competencias por equipos e individual. La atleta no se retiró por su bajo rendimiento en el primer salto de la final por equipos, sino por motivos relacionados a su salud mental.

"Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir", dijo Biles, quien confirmó que no sufría ninguna lesión física. "Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no sólo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos", continuó.

"Ya no confío tanto en mí misma. Quizás esté envejeciendo. Hubo un par de días en que todo el mundo te tuitea y sientes el peso del mundo", explicó la gimnasta, que en ese momento tenía 24 años.

El documental de Biles

La estadounidense saltó a la fama internacional en Río 2016 y desde entonces ha sido una inspiración de la gimnasia artística. Es por eso que muchos se mostraron interesados en ver su nuevo documental llamado "Simone Biles vuelve a volar".

En esta miniserie de dos capítulos, Biles muestra su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. En ese contexto, busca encontrar el equilibrio entre su vida personal, su salud mental y los entrenamientos.

Las autoridades de la plataforma anunciaron que en los próximos meses se estrenarán nuevos capítulos sobre la vida de la galardonada atleta.