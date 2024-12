Josué Reinatti y el final de torneo: "Fue soñado ganar mi primer partido en Newell's" El arquero que se quedó con la titularidad tras la lesión de Lucas Hoyos y por el presente de Ramiro Macagno se ilusiona con el nuevo DT. "Soso me dio mucha confianza", sostuvo 18 de diciembre 2024 · 10:28hs

"Fue una locura todo, fue soñado ganar mi primer partido con la camiseta de Newell's", expresó el arquero oriundo de Las Rosas Josué Reinatti.

Cuando apareció la oportunidad para Josué Reinatti el arco de Newell's quemaba. Como Lucas Hoyos transitaba una lesión que lo marginaba por un tiempo largo y Ramiro Macagno no terminaba de convencer tanto al nuevo cuerpo técnico como al hincha en general, le dejaron el camino despejado para que el pibe tenga su gran chance. El juvenil superó la prueba con personalidad y aplomo, dejando una buena imagen en líneas generales.

Tras el final del último encuentro ante Talleres en Córdoba, con su primera victoria consumida con el buzo Leproso, el guardameta rojinegro se relajó de la presión vivida en los tres partidos que le tocó defender los tres palos y habló con Ovación de las sensaciones vividas y dijo: "Me aflojé después de la tensión de los tres partidos pero fue maravilloso, no me lo voy a olvidar nunca más".

Incrédulo todavía por lo transitado en este final de 2024, Reinatti reveló en qué momento tomó conciencia de la gran oportunidad que no dejó escapar. "Fue una locura todo, fue soñado ganar mi primer partido con la camiseta de Newell's, me dio mucha emoción. En los primeros partidos estaba tranquilo, no caía en lo que estaba pasando y en el vestuario, después de la victoria ante Talleres me derrumbé, caí y el triunfo me dio más alegría todavía", expresó.

Cerró de la mejor manera la Liga Profesional junto a varios juveniles dentro del campo de juego y así es como imaginó un encuentro que se terminó dando. "Sabíamos que iba a ser muy duro y que ellos iban a salir a ganar. A base de esa necesidad de salir a buscar la victoria a toda costa, nosotros tuvimos nuestras opciones y las supimos aprovechar. Estamos contentos por eso, ya que supimos salir adelante", sostuvo. >> Leer más: Leonel Vangioni: "Fue mi último partido con la camiseta de Newell's" La charla con Mariano Soso Un punto determinante en esta oportunidad que se le dio a Josué fue el nuevo entrenador Mariano Soso, quien confió ciegamente en su capacidad para los tres cotejos que quedaban bajo su conducción. "Hablé muy poco con Mariano (Soso), desde el primer partido me dio la confianza. En la primera charla, me dejó en claro que cualquier duda que tenga o si estaba nervioso, no dude en hablarlo con él. Me lo tomé muy tranquilo a estos encuentros, estaba preparado, por eso no hablé más con él", añadió Josué Reinatti. >>Leer más: Damián Steinert, el jugador que prometía y que no logró despegar por el miedo escénico Ante Talleres tuvo una situación peligrosa que superó, pero el arquero lo recordó hasta con una definición risueña y contó: "Tuve una mala porque le pegué al piso, bastante burro soy (risas). Después por suerte pude resolver la siguiente porque sino estaba muerto. Ellos nos iban a querer comer los pies, aprovechamos los espacios que dejaban cuando presionaban adelante y nos trajimos los tres puntos a Rosario".